Pokémon Go est entré dans Enigma Week 2020 et il s’agit d’un événement de sept jours qui offre aux joueurs la possibilité d’attraper un Staryu brillant et de le transformer en Starmie. Cependant, à part un Staryu, il y a aussi la possibilité d’attraper un Baltoy brillant et d’autres. Vous découvrirez ici comment obtenir un Baltoy brillant dans Pokémon Go pendant la semaine Enigma 2020.

Sachez que la Enigma Week 2020 se terminera le 14 août à 21h00 BST. C’est à ce moment-là qu’il sera remplacé par la dernière occasion Ultra Unlock au cours du mois nommé Semaine Unova. En plus de la finale Unova, il y a aussi la journée communautaire qui offre aux joueurs la possibilité d’obtenir un Magikarp brillant.

Cependant, loin de tout ce qui précède, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir un Baltoy brillant dans Pokémon Go.

Semaine Pokémon Go Enigma

La Semaine Enigma dans Pokémon Go dure jusqu’au 14 août à 21h00 BST.

Quant à ce qu’est la semaine Enigma dans Pokémon Go, c’est une occasion de sept jours qui voit des Pokémon sur le thème d’Enigma apparaître dans la nature.

Ces créatures sont les suivantes:

Baltoy

Beldum

Bronzor

Clefairy

Elgyem

Jigglypuff

Lunatone

Solrock

Staryu

Certains des Pokémon susmentionnés figurent également dans des œufs de 7 km, et l’un des moments forts de la semaine est que Deoxys apparaît dans des batailles de raid cinq étoiles.

Il y a aussi un Unown brillant qui apparaît dans les raids deux étoiles, donc il y en a beaucoup à offrir tout au long de la semaine.

Tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement pour la semaine Enigma • Faites tourner PokéStops pour récupérer ces tâches de recherche sur le terrain.

• Il n’y a pas de recherche programmée pour cette semaine ou la semaine prochaine. Ce n’était qu’une fonctionnalité pour Dragon Week. Détails complets de l’événement: https://t.co/oGrY0ocWll pic.twitter.com/2ybqcxzm9Y – Leek Duck (NYC) (@LeekDuck) 7 août 2020

Comment attraper Baltoy brillant dans Pokémon Go

Vous avez la possibilité d’attraper le brillant Baltoy dans Pokémon Go pendant la durée de la semaine Enigma 2020.

Afin de garantir une rencontre avec Baltoy pour éventuellement obtenir un brillant dans Pokémon Go, vous voudrez terminer la tâche de recherche Engima Week de faire trois lancers de courbe.

Terminer la tâche ci-dessus vous récompensera par une rencontre, mais la créature apparaîtra également dans la nature.

Beaucoup de gens sur Twitter ont partagé des histoires de réussite en attrapant Baltoy brillant. Si vous attrapez le Pokémon de type Sol et Psychique, vous pouvez ensuite le transformer en Claydol avec 50 bonbons (via Pokémon Go Info).