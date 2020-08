Pokemon Go Roggenrola

La semaine Unova est arrivée dans Pokémon Go, ce qui signifie que beaucoup de Roggenrola sont sur le point de descendre dans le jeu. Pendant une semaine seulement, il sera (relativement) facile d’attraper un Roggenrola brillant et de le faire évoluer jusqu’à sa forme finale, Gigalith.

Roggenrola a été introduit pour la première fois dans Pokémon Noir et Blanc et est originaire de la région d’Unova – d’où son inclusion dans la semaine Unova de Pokémon Go. Le Pokémon évolue deux fois, d’abord en Boldore, puis à nouveau en Gigalith.

Avec Unova Week est l’occasion non seulement de mettre la main sur une abondance de Roggenrola, mais aussi sur sa palette de couleurs alternatives brillantes.

Comment attraper un Roggenrola brillant dans Pokémon Go

Pendant la semaine Unova, le Roggenrola régulier et sa variante brillante apparaîtront fréquemment à l’état sauvage. De plus, Roggenrola (brillant et autre) apparaîtra dans les batailles de raid Pokémon Go tout au long de la semaine.

La semaine Unova se déroule de 21h00 BST (13h00 PDT) le 14 août à 21h00 BST (13h00 PDT) le 21 août. Tout au long de cette semaine, Roggenrola apparaîtra fréquemment dans la nature et apparaîtra dans des batailles de raid.

Afin de mettre la main sur un Roggenrola brillant, participez à des batailles de raid et essayez d’attraper tous les Pokémon disponibles que vous apercevez dans la nature – vous ne savez jamais quand un brillant va apparaître. De plus, vous aurez besoin de beaucoup de bonbons Roggenrola.

Comment faire évoluer Roggenrola en Gigalith

Si vous voulez faire évoluer Roggenrola en Boldore, puis à nouveau en Gigalith, vous aurez besoin de deux choses: beaucoup de bonbons Roggenrola et un ami.

Il faut 50 bonbons pour faire évoluer un Roggenrola en un Boldore, ce qui signifie attraper au moins treize des Pokémon (plus si vous n’allez pas transférer des pièces de rechange au professeur Willow).

Faire évoluer Boldore en Gigalith est une tâche encore plus grande, nécessitant 200 bonbons Roggenrola – bien qu’il existe un moyen plus simple. Boldore évolue via l’échange de Pokémon Go, donc si vous pouvez échanger avec un ami, vous n’aurez pas besoin du tout de bonbons Roggenrola supplémentaires.

Traquez suffisamment de Roggenrola pendant la semaine Unova de Pokémon Go, et vous pourriez avoir de la chance et trouver un brillant. Cela en vaudra certainement la peine.

