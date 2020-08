Une version remasterisée de la génération actuelle des Pro Skater 1 et 2 de Tony Hawk a été annoncée vers le début du Summer Games Fest 2020. La date de sortie est le 4 septembre, mais – si vous êtes particulièrement impatient – vous pouvez jouer au jeu comme tôt demain. Si vous voulez commencer votre retour nostalgique demain, vous découvrirez ici comment obtenir la démo Warehouse remasterisée de Tony Hawk’s Pro Skater sur PlayStation 4 et Xbox One.

Certains points de vente ont déjà commencé à jouer au jeu tôt, et certains, comme Polygon, ont décrit l’accès anticipé à l’entrepôt comme tout ce qu’ils voulaient. Le jeu semble certainement être un retour en arrière fantastique grâce à des graphismes amplifiés et un gameplay amélioré, mais il y a aussi la bande-son qui a été améliorée avec des chansons originales et nouvelles.

Si vous souhaitez commencer le skate le plus tôt possible, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir la démo remasterisée de Tony Hawk’s Pro Skater sur PS4 et Xbox One.

TONY HAWK: Tout ce que vous devez savoir sur la démo Pro Skater

Comment obtenir la démo de Tony Hawk’s Pro Skater

Vous obtenez la démo Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 sur PS4 et Xbox One en précommandant une version numérique du jeu.

Cela signifie que vous devez pré-commander dans la boutique PSN ou Xbox pour obtenir la démo remasterisée de Tony Hawk’s Pro Skater sur PS4 ou Xbox One.

Une fois que vous avez précommandé le jeu numériquement, vous pourrez jouer à la partie Entrepôt du jeu tôt le 14 août à 8h00 PT, 11h00 HE et 16h00 BST.

Quel sera votre nouveau meilleur score 💯 dans la démo #THPS 1 + 2 Warehouse !? 🛹 Précommandez numériquement et accédez à la démo de l’entrepôt, disponible le 14 août 2020 à 8h PT. 🎮 pic.twitter.com/W4lpTiQ24H – Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 (@TonyHawkTheGame) 12 août 2020

Options de précommande de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2

Il y a deux options lors de la précommande de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2.

Vous pouvez pré-commander la version Standard pour 39,99 £ (sur PS4) et cela vous récompensera simplement avec l’accès à la démo de Warehouse.

En attendant, il existe également une version Digital Deluxe qui coûte 49,99 £. Cela comprend l’accès à la démo ainsi que les éléments suivants:

Personnage «The Ripper» de Powell-Peralta

Tenues des années 80 pour Tony Hawk, Steve Caballero et Rodney Mullen

Contenu rétro unique pour le mode Create-A-Skater – planches, vêtements, chaussures et équipement

N’oubliez pas que vous aurez un accès anticipé au jeu, quelle que soit la version numérique que vous précommandez.

