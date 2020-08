Epic Games a vu son jeu phare ces dernières années, Fortnite: Battle Royale, a été supprimé des magasins officiels Google et Apple pour non-respect des règles applicables aux développeurs. Fondamentalement, Epic n’est pas d’accord sur les pourcentages d’argent élevés que Google et Apple prennent, contournant les paiements des micro-transactions. Par conséquent, les responsables de Google Play et l’App Store ont supprimé le jeu de leur boutique: il ne peut pas être téléchargé ou mis à jour si vous l’avez téléchargé à partir de ces plates-formes.

Le désordre n’a aucune chance de se résoudre de si tôt, les plaintes d’Epic Games accusant les propriétaires des magasins de politiques monopolistiques, portant l’affaire devant les tribunaux. Par conséquent, il faudra un temps considérable avant de pouvoir revoir Fortnite: Battle Royale sur Google Play. Heureusement, il existe des solutions pour continuer à profiter de ce célèbre bataille royale sur nos téléphones Android.

Fortnite | Jeux épiques

Comment télécharger Fortnite: Battle Royale sur votre mobile Android?

Il existe plusieurs solutions pour télécharger Fortnite sur les mobiles Android. Nous discutons de certains d’entre eux sûrs et fiables:

Tout d’abord, on peut toujours se rendre dans les magasins qui permettent le téléchargement du jeu et dont il n’a pas été supprimé. Ce sont généralement des magasins d’applications gratuits dont les politiques de développement sont plus légères, donc Epic Games ne les attaque pas commercialement. Un bon exemple est le magasin Samsung, si vous avez un appareil de cette marque, Nous pouvons trouver Fortnite dans le Galaxy Store. Mais si nous n’avons pas de téléphone Samsung, nous pouvons utiliser d’autres magasins d’applications pour Android tels que Aptoïde. Aptoide est l’une des meilleures alternatives au Google Play Store, une boutique d’applications mobiles du système d’exploitation Android qui reçoit même des applications avant la boutique officielle.L’option la plus sûre, bien que peut-être la plus compliquée, est de télécharger le fichier Fortnite: Battle Royale APK du site officiel d’Epic Games. Un fichier APK est un fichier installable pour Android, c’est-à-dire que nous téléchargeons le jeu compressé, puis nous devrons l’installer sur notre mobile. Accédez simplement à ceci site Web et scannez le code QR pour télécharger l’application.