Nous utilisons des sagas comme Gears of War et Uncharted comme exemple pour parler des caractéristiques de ces scénarios.

En tant que joueurs expérimentés, certaines compétences acquises nous aident à relever des défis dans chaque titre auquel nous sommes confrontés. L’une de ces compétences acquises est l’anticipation, la capacité de savoir ce qui va suivre; Et chaque joueur chevronné sait à quoi un scénario vide attend prêt à être affronté: dragons, chimères, extraterrestres et chevaliers déchus; défis communs dans une arène de combat.

Ce premier paragraphe, en plus d’une petite blague, nous aide à illustrer le naturel avec lequel les joueurs affrontent les scénarios de combat, à de nombreuses reprises sans remarquer à quel point il est nécessaire d’être une bonne approche pour que ledit combat soit divertissant, frais et vraiment savoir profiter de la mécanique d’un titre. Aujourd’hui, nous voulons parler de la anatomie d’un champ de bataille dans un jeu vidéo, ainsi que certains des définition des caractéristiques.

Les « trois ces » du design traditionnel

Le musée. Carte multijoueur pour Uncharted 2. Image: Kurt Margenau.

Le travail de conception dans un jeu vidéo est de nature cumulative et systémique. Chaque titre est basé sur une base mécanique et narrative, où la conception des niveaux n’est qu’une partie de plus de l’ensemble que le jeu vidéo. Ceci est presque plus certain même dans le cas d’un scénario de combat, où la grande majorité de ces mécanismes interviennent généralement. De cette manière, lors de la conception pour ce type de travaux systémiques, les soi-disant «3C» de la conception traditionnelle sont généralement pris en compte: cohérence, clarté et contenu.

L’utilisation de ces trois concepts est un bon moyen de maintenir la cohésion du mappage par rapport au reste des éléments d’un titre, et ils servent de base lors de la prise de décisions de conception cohérentes, de sorte que le mappage d’un titre ne porte pas atteinte à la expérience finale. En approfondissant brièvement ces trois éléments, nous dirions que:

Concept de la cartographie «The Alesso Heist» dans Payday 2. Image: Jason Mojica.La cohérence c’est l’élément de base de la conception des systèmes que les jeux vidéo subissent généralement. Les mécanismes sont – ou devraient être – dépendants des thèmes et du récit d’un titre; qui à son tour sert de base à l’élaboration des scénarios et des niveaux, qui devraient articuler lesdits mécanismes et récit, sous la forme de un design qui favorise pour eux, prendre en compte le langage visuel du titre et interagir avec le reste des éléments de celui-ci de manière appropriée. On parle de cohérence dans la conception lorsque tous ces éléments sont pris en compte.La clarté c’est la clé pour comprendre et naviguer dans un scénario. Le joueur doit être capable de localiser où il peut se déplacer, s’il le faut et quels éléments se trouvent à l’écran à un moment donné, ainsi que de lui donner de l’espace pour assimiler d’éventuels changements dans son environnement. Cela ne veut pas dire que le manque de clarté est interdit, ou que tout doit être accessible et facile pour le joueur; mais oui, la manière d’avancer dans une cartographie doit toujours être la simple observation et compréhension de celle-ci, et non un jeu de hasard.Le contenu correspond à la troisième et dernière règle du design traditionnel. Même en tenant compte des deux sections précédentes, si la conception de la cartographie elle-même manque de plaisir, le gameplay s’effondrera dès que le joueur aura exploré toutes les options mécaniques. L’idée derrière une carte est de communiquer un message, comme enseigner à un mécanicien ou apporter quelque chose de positif au rythme du jeu.

Ces trois règles, comme toutes, peuvent être enfreintes et enfreintes à volonté; quelque chose qui n’est pas nécessairement négatif, surtout quand cela est fait avec une intention spécifique. Avec eux à l’esprit, nous allons parler de trois mappings du genre shooter, dont l’un dépend surtout de son level design et de ses zones de combat, pour illustrer son importance.

Appliquer ces concepts

Comme base de notre texte, nous allons choisir des tireurs à la troisième personne solo avec une structure d’arène de combat, un défilement horizontal et un jeu de tir basé sur la couverture; des mécaniques très peu glamour par rapport aux standards d’aujourd’hui, mais que des sagas comme Uncharted ou Gears ont sagement exploitées.

Les deux titres ont une santé régénératrice, ainsi que des mécanismes d’exécution ou de mêlée qui accélèrent le combat rapproché. Cependant, la franchise Naugthy Dog s’appuie davantage sur le mouvement pour la cartographie, étant donné sa récupération rapide et sa facilité de mouvement; tandis que Gears s’appuie davantage sur un échange continu de balles et une lutte constante pour la couverture.

Construire des zones de combat dans les jeux solo encourage le rythme de jeuUn jeu vidéo avec un gameplay avec ces caractéristiques n’exigera pas que ses cartes et zones de combat prennent en compte l’équilibre entre les deux camps, mais plutôt que le joueur puisse avancer de manière satisfaisante sur la carte. De la même manière, en raison de la mécanique que nous avons définie, et en appliquant la règle de cohérence; La zone de combat hypothétique devrait maintenir une structure directe, ce qui nous permettrait d’avancer à travers chacun de ses points de conflit tout en subissant des dégâts, car nous n’avons pas de barre de vie fixe.

De même, en ce qui concerne la clarté, la navigation sur cette carte il doit être facile à lire à l’œil numême lors d’un échange de balles. Pour que le joueur puisse facilement localiser ses ennemis lorsqu’il est moins exposé, déterminez ceux qu’il peut exécuter en toute sécurité et prendre des risques sans craindre d’être éliminé.

Rendu du niveau Knock Knock dans le premier Gears of War. Image: Jeux épiques.

Un exemple d’exécution de ce type de scénario pourrait être le scénario de combat du premier Gears of War, dans le chapitre «Knock Knock» du premier acte, où toute l’action est structurée entre des points d’anticipation et de conflit, dans le premier, le la cartographie est facilement observable et évaluable, avant d’agir.

Le but de cette zone de combat est de donner au joueur une première section sûre qui permet générer une certaine anticipation où vous vous battrez quelques instants plus tard dans un environnement relativement sûr, tandis que nous créons des points de conflit qui sont résolus dans des situations de combat rapproché afin que vous puissiez rebondir et continuer à vous battre dans la zone suivante. Pour cela, il utilise des couloirs «sûrs» dans des hauteurs plus élevées qui servent d’anticipation aux zones inférieures; De plus, une grande partie de ces zones de conflit se terminent par un entonnoir, lorsque le nombre d’ennemis a été décimé et que le joueur peut prendre des décisions qui l’exposent davantage sans crainte.

Art conceptuel de la zone centrale de la carte Knock Knock.

L’une des plus grandes vertus du scénario Knock Knock est la façon dont il distribue les couvertures de manière à ce que le joueur puisse développer sa zone d’influence naturellement, simplement en se déplaçant petit à petit entre elles; pour finalement aboutir à un couloir intérieur plus proche et plus exposé, de sorte que le sentiment de danger équivaut à l’apogée de l’affrontement, après l’introduction du grenadier. Zi Peters fait une analyse approfondie de ce scénario sur son blog Gamasutra, que nous vous conseillons vivement d’observer.

Et maintenant que nous avons parlé de l’apogée, nous en profitons pour évoquer un concept important que chaque carte de combat doit prendre en compte: le rythme du jeu. Tous les éléments d’un scénario de combat doivent servir à réguler les moments d’intensité de l’affrontement, pour que le joueur «repose» la tension entre les affrontements sans la résoudre complètement avant d’atteindre les points climatiques de chaque zone.

Un jeu qui fait cela superbement est Uncharted 2: Thieves ‘Realm. Dans son sixième chapitre, nous nous retrouvons dans les rues d’une ville népalaise. Le niveau offre des moments de détente, avec dialogues et navigation avec peu de conflits jusqu’à atteindre la zone hôtelière; Au moment où nous arrivons à ce point, le seul moment de confrontation que nous ayons eu est une fusillade ouverte dans la zone de départ et un petit puzzle de navigation.

Après une scène de calme absolu – le « Marco-Polo » dans la piscine – vient le conflit principal du chapitre, avec la destruction de la zone où nous sommes, une poursuite contre un hélicoptère et une scène finale en dehors de la confrontation, mais qui encourage le conflit dans le récit. Le contenu narratif de tout le chapitre est soutenu par le contraste entre ses moments de calme et de conflit dans ce domaine. Lors d’une conférence lors de la GDC 2010, Neil Druckmann et Bruce Straley ils parlent de manière descendante de la façon dont ils ont compris ce sujet lors de l’élaboration du titre, pour tous ceux qui s’intéressent à leurs propos.

Le conflit dans Uncharted 2 Chapitre 6 est celui d’une escalade constante.

Pour conclure le texte, nous réitérons que notre intention est de montrer l’importance d’appliquer les bases d’un bon design lors de la création d’une zone de combat. Si vous souhaitez plus d’informations sur ce sujet, le travail de Max Pears – designer chez CD Projekt Red – a été une source d’inspiration importante, et son portfolio peut être consulté en ligne. J’espère que cela vous a plu.

En savoir plus: en savoir plus sur les jeux vidéo.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["none"]).setTargeting("publisher", [""]).setTargeting("genre", [""]).setTargeting("game", [""]).setTargeting("url_sha1", "55c1d0e50579c6d7cac911f7c44d0a05dd102216");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');