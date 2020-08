Les jeux vidéo sont, par essence, des histoires interactives plus ou moins complexes, car leur puissante industrie a évolué au fil du temps. Ainsi, il ne faut pas s’étonner que ses créations s’inspirent d’autres arts narratifs plus développés, comme la littérature ou le cinéma. Dans le cas du japonais Tomohiro Nishikado, créateur du jeu d’arcade classique Space Invaders (1978)Pour le concevoir, il avait en tête un célèbre roman du XIXe siècle et un film dont le triomphe et l’influence ont fait de lui non seulement le début d’une longue franchise, mais aussi l’une des jambes sur lesquelles repose le septième art moderne. L’autre est The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972).

Tomohiro Nishikado: « Ayant grandi avec War of the Worlds, je croyais que les extraterrestres étaient des pieuvres. C’est pourquoi nous avons utilisé le poulpe comme le plus grand ennemi des Space Invaders. »

Dans l’épisode «Boom and Bust» (1×01) de High Score: The World of Videogames (depuis 2020), la série documentaire de France Costrel pour Netflix, Nishikado explique ce qu’il s’est fixé pour le plaisir d’arcade dont il se souviendra. « Quand j’étais petit, La guerre des mondes [1898], par l’auteur H. G. WellsC’était très populaire », dit-il. «Alors, ayant grandi en voyant ça, j’ai cru que les extraterrestres étaient des poulpes. J’ai levé les yeux vers le ciel nocturne et je me suis demandé s’ils allaient venir nous attaquer. C’est pourquoi nous utilisons la pieuvre comme le plus grand ennemi des Space Invaders ». Après avoir pesé des chars, des avions, des bateaux et même des soldats sans que la chose fonctionne bien comme cible attrayante, il faut ajouter.

Avec la sortie de Star Wars: Un nouvel espoir, Nishikado a choisi un droïde pour gérer les joueurs de Space Invaders.

Mais ce n’est pas le seul travail qui l’a inspiré. En dehors du jeu vidéo Breakout (Nolan Bushnell et Steve Bristow, 1976), bien sûr. Avec la première de Star Wars: un nouvel espoir [George Lucas, 1977], il s’est installé sur un droïde, un cousin de R2-D2 (Kenny Baker) et C-3PO (Anthony Daniels), pour gérer les joueurs. Et c’était la combinaison gagnante pour Space Invaders, « le premier succès japonais des arcades » au point que, selon Charles Martinet dans la série Netflix, beaucoup de ces lieux de divertissement étaient appelés « maisons des envahisseurs ». . Et même, «pendant un certain temps, le gouvernement japonais a dû déclarer une pénurie de pièces de 100 yens», qui ont été introduites dans les machines.

