Compteurs Pokémon Go Giovanni Août 2020

Les fans de Pokémon Go ont beaucoup à attendre en août, notamment une journée communautaire mettant en vedette la brillante Magikarp. Bien que cette journée communautaire se déroule dans quelques jours, Team Go Rocket reste un incontournable, et vous découvrirez ici comment battre Giovanni en août 2020 en utilisant des compteurs appropriés et en connaissant la faiblesse du persan.

Outre la journée communautaire susmentionnée, ce mois-ci accueillera également la semaine Enigma, puis la semaine Unova. La semaine du dragon se déroule actuellement avec ses propres tâches et récompenses, et vous voudrez terminer tous ses objectifs disponibles avant qu’elle ne se termine.

Si vous avez terminé les tâches et les récompenses de la semaine du dragon, vous découvrirez ci-dessous comment battre Giovanni dans Pokémon Go en août 2020 en utilisant des pions appropriés et en attaquant la faiblesse du persan.

Dieu que je pourrais battre Giovanni dans Pokemon aller si j’avais TOUT ce qui pourrait anéantir son stupide persan mais mon jeu de combat est FAIBLE – 🦕Kory Bing🦕 (@korybing) 2 août 2020

Comment battre Giovanni dans Pokémon Go en août 2020

Pour battre Giovanni dans Pokémon Go en août 2020, vous devrez surmonter sa liste de créatures.

Cela signifie que vous devrez battre des joueurs comme Persian, Nidoking et Suicune pour vaincre Giovanni en août 2020 pour Pokémon Go.

Vous trouverez ci-dessous la liste des leaders de Team Go Rocket:

Première ligne:

Ligne deux:

Nidoking

Dugtrio

Garchomp

Ligne trois:

Pokémon Go Faiblesse et compteurs persans

Le persan a un faible pour les attaques de type Combat dans Pokémon Go, donc les compteurs appropriés incluent Lucario et Conkeldurr.

Mis à part Lucario et Conkeldurr, d’autres Pokémon utiles à déployer comme compteurs pour exploiter la faiblesse de Persian incluent Breloom et Blaziken.

Une fois que vous avez vaincu la première ligne de défense de Giovanni, vous passerez ensuite à ses autres combattants.

Mon bras me fait mal, mais j’ai finalement vaincu Giovanni sur Pokemon Go et j’ai obtenu Suicune. Excellent travail pour mon Vaporeon qui a terminé le Persan pour Dragonite, détruit le Nidoking et même nettoyé Suicune à la moitié de sa santé pour Alolan Exeggutor à K.O. – Sauron prend son envol (@SauronTakesOn) 2 août 2020

Compteurs Pokémon Go Giovanni Août 2020

Vous trouverez ci-dessous une liste de créatures que vous pouvez utiliser comme marqueurs pour Giovanni dans Pokémon Go pour août 2020:

Nidoking – faible pour l’eau, la glace, le sol et le psychique

Mewtwo

Pelipper

Empoléon

Machamp

Dugtrio – faible pour l’herbe, la glace et l’eau

Pelipper

Breloom

Togekiss

Articuno

Gyarados

Garchomp – faible pour Ice, Fairy et Dragon

Mamoswine

Articuno

Weavile

Glaceon

Kyurem

Suicune – faible à l’électricité et à l’herbe

Raikou

Zapdos

Roselia

Zekrom

Ampharos

Les faiblesses et les compteurs de tous les Pokémon mentionnés ci-dessus proviennent de Pokémon Go Info.