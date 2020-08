Image: Epic / Microsoft / Kotaku

Halo Infinite a été reporté à l’année prochaine. C’est probablement pour le mieux, car il semblait qu’il fallait un peu plus de temps dans le four. Mais cela signifie que le Master Chief aura beaucoup plus de temps libre. Alors, aidons le grand gars.

Votre défi cette semaine: Donnez au Master Chief des choses à faire et des endroits à visiter.

Ajoutez-le à un nouveau jeu, à un film ou à vos photos de famille. Je m’en fiche. Donnez juste à cet homme quelque chose à faire en attendant que son prochain grand match sorte enfin.

Voici un Master Chief à utiliser. Ou utilisez votre propre chef. Je ne suis pas trop pointilleux.

Capture d’écran: Microsoft / 343 Studios

La semaine prochaine, je choisirai un gagnant et certains de mes favoris.

Veuillez noter que les règles de soumission d’images ont légèrement changé. Nous recherchons maintenant des images de 800 pixels de large!