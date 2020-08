Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que de nombreux jeux aient réussi à montrer la brutalité et la brutalité de la guerre, rares sont les expériences qui reprennent les conflits de guerre les plus importants de l’histoire pour créer une œuvre imaginant un côté obscur où se déroule le surnaturel. Eh bien, ce dernier a été l’inspiration de Catchweight Studio et de son projet CONSCRIPT, qui s’inspire de la Première Guerre mondiale et a rapidement atteint son objectif dans Kickstarter.

Il y a quelques jours, Catchweight Studio, une équipe basée en Australie, a rapporté que sa campagne Kickstarter était un succès et avait atteint l’objectif prévu, faisant de CONSCRIPT une réalité pour tous les utilisateurs de PC. Ce jeu a des influences de grandes franchises de Survival Horror telles que Resident Evil et Silent Hill et se déroule en 1916, pendant la Première Guerre mondiale.

Dans un style pixel et une perspective descendante, CONSCRIPT mettra les joueurs aux commandes d’un soldat français pendant la bataille de Verdun après une attaque qui l’a assommé. Après son réveil, ce militaire trouve son bataillon mort et se rend compte que son frère a disparu, alors il s’aventure dans les tranchées et les lieux que l’on croyait abandonnés mais qui cachent en fait le côté sombre de la guerre.

Le gameplay CONSCRIPT combine des éléments de combat avec différents types d’armes, la résolution d’énigmes et le suivi de l’histoire à partir de différents chemins, de sorte qu’il devrait avoir une rejouabilité.

La campagne CONSCRIPT Kickstarter a dépassé les 28000 USD nécessaires pour mener à bien le projet, qui a une fenêtre de lancement en mai 2021.

