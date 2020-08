Les joueurs free-to-play de Destiny 2 semblent obtenir un accord brut lorsque Beyond Light sortira en novembre.

Plus tôt cette année, Bungie a révélé son intention de faire pivoter le contenu ancien et non pertinent hors de Destin 2 pour faire de la place pour du contenu nouveau et plus intéressant. Bungie a appelé cela le Destiny Content Vault, et l’idée a été controversée depuis son introduction.

Dans un article de blog, Bungie a détaillé exactement ce qui se passera le 10 novembre avec la sortie de l’extension Beyond Light. Bien que le développeur n’ait pas spécifiquement expliqué à quoi ressemblera la version gratuite New Light de Destiny 2 en novembre, le studio a confirmé une longue liste de planètes et de leurs activités associées, toutes en voie de disparition. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, ils constituent également la majeure partie du contenu de New Light.

Comme détaillé dans notre description du jeu gratuit New Light, une grande partie du contenu que Bungie était prêt à offrir gratuitement a été publiée au cours de la première année du jeu. Tout cela disparaîtra en novembre, et plusieurs autres modes de jeu gratuits auxquels les joueurs avaient accès sont également supprimés.

Pour commencer, les campagnes Red War, Curse of Osiris et Warmind sont toutes sur le billot. Les trois combinés ont servi d’introduction aux mécanismes de Destiny 2, ainsi qu’aux conflits et aux factions, sans oublier les parties les plus accessibles et les plus produites du jeu. Bungie travaille sur une «histoire d’origine de Guardian étendue» qui se déroulera dans le Cosmodrome – qui revient de Destiny 1 cette année, mais qui se veut une sorte de tutoriel pour les nouveaux joueurs.

Il ne semble pas non plus que le contenu des campagnes suivantes remplacera ces trois éléments, car Bungie a explicitement déclaré que les campagnes d’histoire Forsaken et Shadowkeep ne resteront disponibles que pour les joueurs qui les possèdent / les achèteront.

Parce que Io, Titan, Mars, Mercure et Léviathan sont tous voutés, toutes les frappes et les raids qui y ont lieu ont également disparu. Comme vous pouvez l’imaginer, bon nombre de ces frappes et raids faisaient partie de la liste gratuite, ce qui réduit encore plus le contenu de New Light. Même les activités coopératives de la deuxième année, comme la ménagerie, le calcul et les trois forges de l’armurerie noire, sont toutes voutées.

Cela laisse de côté le nouveau Gambit, un mélange de Gambit standard et Gambit Prime, et le Crucible. Ces deux activités seront organisées, ce qui signifie que tous les joueurs de Destiny 2 auront accès à la même sélection de cartes.

À ce stade, à l’exception du nouveau didacticiel sur lequel Bungie travaille, je ne sais pas à quelles activités PvE les joueurs de New Light auront accès après le 10 novembre. Bien sûr, ils pourront toujours parcourir le système solaire, mais ils ne le feront apparemment pas. être en mesure de participer à la grande majorité des missions d’histoire, des grèves, des raids et autres activités de coopération disponibles.

Beyond Light sort le 10 novembre, date à laquelle tout cela entrera en vigueur.