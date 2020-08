La semaine Pokémon Go Enigma 2020 a commencé et cela signifie que vous pouvez maintenant obtenir un Staryu brillant et le faire évoluer en Starmie. Contrairement à l’événement précédent de sept jours pour Dragons, Enigma Week n’a pas une foule de tâches et de récompenses, mais il y a un Deoxys dans les batailles de raid cinq étoiles. Si vous avez du mal à vaincre les brillants Deoxys, vous découvrirez ici sa faiblesse et les compteurs appropriés pour vous aider à le battre.

Sachez à l’avance qu’Enigma Week 2020 ne dure que jusqu’au 14 août à 21h00 BST. C’est alors qu’il sera remplacé par la dernière fête Ultra Unlock du mois qui est la semaine Unova. Et, en plus de ces semaines, il y a aussi une journée communautaire qui vante le brillant Magikarp.

Mais, loin de tout ce qui précède, vous découvrirez ci-dessous comment vaincre Deoxys dans Pokémon Go en connaissant sa faiblesse et en utilisant des compteurs appropriés.

Comment vaincre Deoxys dans Pokémon Go

Vous pouvez vaincre Deoxys dans Pokémon Go pendant la semaine Enigma 2020.

Deoxys n’apparaîtra que dans des batailles de raid cinq étoiles pour Pokémon Go jusqu’au 14 août à 21h00 BST, vous devrez donc vaincre la bête avant cela.

Il y a une chance pour vous d’attraper une variante brillante de la créature à ADN, mais ce n’est en aucun cas un concours facile.

Cependant, à condition de connaître sa faiblesse et d’utiliser des compteurs appropriés, vous devriez être en mesure de le renverser.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Deoxys, le Pokémon ADN, revient dans des batailles de raid 5 étoiles pendant la semaine Enigma. Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Deoxys brillant. • Seule la forme normale participera aux batailles de raid cette semaine Détails de la semaine Enigma: https://t.co/oGrY0ocWll pic.twitter.com/KyV0ous4Rm – Leek Duck (NYC) (@LeekDuck) 7 août 2020

Compteurs et faiblesse de Pokémon Go Deoxys

Deoxys a un faible pour les attaques de type Bug, Dark et Ghost dans Pokémon Go, donc les compteurs appropriés incluent Chandelure et Gengar.

C’est la forme normale Deoxys que vous essayez de battre dans Pokémon Go pendant la semaine Enigma 2020, et d’autres compteurs pour exploiter sa faiblesse incluent Darkrai, Weavile et Volcarona.

Évitez à tout prix d’amener une créature de type Combat dans la bataille de raid cinq étoiles et, si possible, utilisez l’une des créatures ci-dessous:

Chandelure

Gengar

Darkrai

Weavile

Volcarona

Hydreigon

Tyranitar

Mewtwo

Houndoom

Absol

Genesect

NIANTIC: Comment battre Giovannia dans Pokémon Go en août 2020

Toutes les faiblesses et les compteurs proviennent de Pokémon Go Info.