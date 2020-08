De nombreux joueurs n’ont pas pu connaître la grande action présente dans le Le dernier travail de Remedy, Control. Une histoire dans laquelle on rencontre l’une des héroïnes avec le plus de courage et qui n’hésite pas à affronter tous les dangers qui croisent son chemin, malgré les éléments surnaturels qui peuvent entraver sa progression ou qui peuvent même la mettre en grand danger. .

Pour ceux qui n’ont pas encore tenté cette belle aventure, la société a de bonnes nouvelles et c’est qu’ils vont enfin se lancer Contrôle: Ultimate Edition. Il s’agit de l’édition la plus complète du jeu, qui apportera avec elle les deux extensions de jeu et même les mises à jour que le titre reçoit depuis son lancement. Mais quel est le problème alors?

Contrôle | Remedy Entertainment

Cette première, prévue le 27 août sur Steam et le 10 septembre sur Epic Games Store, PlayStation 4 et Xbox One, de cette nouvelle version apporte J’ai un petit secret. Et c’est que seuls les joueurs qui ont cette édition seront ceux qui pourront profiter du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X, de cette manière, il est confirmé que la version standard du jeu est laissée de côté.

Cette décision a provoqué toutes sortes de réactions de la part des joueurs, avec des options allant de ceux qui sont prêts à acquérir le nouveau titre profitant de toutes leurs options comme ceux qui ne semblent pas l’être. entièrement d’accord avec la décision prise par Remedy. Bien que, pour l’instant, nous devrons continuer à attendre de voir ce que fait l’entreprise et si elle décide enfin d’augmenter les options pour ce grand saut générationnel.