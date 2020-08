Remedy Entertainment nous a montré que c’est une entreprise succès dans les propositions surnaturelles. L’équipe n’abandonne pas et nous présente des aventures capables de nous laisser sans voix et de devenir des tests authentiques pour tous ces joueurs qui osent en profiter. Mais avez-vous déjà pensé que la société pourrait vouloir unir à la fois le monde d’Alan Wake et de Control?

C’est une idée avec laquelle le studio joue depuis longtemps et a même laissé entendre que cela arriverait à un moment donné. Mais c’était lors du dernier State of Play de la société où il a finalement été confirmé que non seulement ce sera avec le DLC quand on verra cette union, mais que leur prochain projet suivra cette même fin avec une proposition intéressante pour les joueurs.

Contrôle | Remedy Entertainment

Grâce à un article de blog officiel de l’entreprise, Remedy a confirmé qu’ils ne limiteront pas seulement cette connexion au DLC, mais que leurs projets futurs sont beaucoup plus ambitieux. Ils indiquent que chaque jeu est une expérience différente, mais chaque jeu est également une passerelle vers un très vaste univers, avec des opportunités passionnantes pour des événements croisés. De cette façon, nous savons que votre prochain projet a de grandes propositions pour nous.

Malheureusement, il faudra attendre encore un peu pour voir ce que ces développeurs ont en main. Ce que nous savons, c’est que le nouveau Control DLC présenté comme AWE fera son arrivée le 27 août prochain sur PC, Xbox One et PC. A partir de ce moment, nous aurons non seulement quelques réponses, mais peut-être les premiers indices pour connaître votre prochain projet.