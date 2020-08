Remedy Entertainment a partagé les quinze premières minutes de jeu du nouveau DLC.

Control, le dernier hit de Remedy Entertainment, est en voie d’achèvement grâce à la nouvelle extension qui arrivera sur 27 août. AWE, le titre du nouveau DLC, élargit l’histoire du jeu et connecter l’histoire avec Alan Wake, quelque chose qui a suscité la curiosité de nombreux fans de la société et des deux jeux. Maintenant, Remedy et 505 Games ont publié le quinze premières minutes jeu d’AWE.

En expansion, nous atteindrons un nouveau secteur, dans lequel l’Agence a étudié ses événements mondiaux modifiés les plus dangereux. Tout ce que cet endroit contenait a été abandonné, mais maintenant quelque chose se passe et notre cher Jesse Faden vous devez résoudre le problème. AWE introduit également de nouvelles missions secondaires, des armes et des modifications dans le monde de Control.

Comme nous l’avons dit, AWE associera Control à Alan Wake, mais Remedy a confirmé que son prochain jeu, dont nous ne savons encore rien, sera lié, à son tour, aux deux jeux. Bien sûr, voir comment cet univers se développe avec des histoires aussi diverses est remercier et admirer. Les auteurs de Max Payne savent séduire leur communauté.

Bien sûr, nous avons récemment appris une nouvelle qui a soulevé des controverseLes utilisateurs de PS5 et Xbox Series X ne recevront le jeu mis à jour que s’ils achètent Control Ultimate Edition, la version avec le jeu et tous les DLC. Cela n’a pas plu à beaucoup de joueurs, mais la décision de Remedy semble ferme.

Le contrôle est disponible pour Playstation 4, Xbox One et Epic Games Store, bien que son arrivée sur Steam soit de plus en plus proche, car l’Ultimate Edition sortira sur la plateforme de Soupape 27 août. Pour le reste des plates-formes, il le fera le 10 septembre. Si vous n’avez pas aimé le jeu et que vous êtes curieux d’en savoir plus, vous pouvez lire notre analyse, dans laquelle nous considérons que c’était le jeu le plus courageux de Remedy.

En savoir plus: Remedy, Remedy Entertainment, Control, Control Awe et 505 Games.

