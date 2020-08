Commutateur Nintendo a accueilli il y a quelques années la peramélide la plus célèbre de l’histoire du jeu vidéo avec la trilogie Crash Bandicoot: N-Sane, permettant aux trois jeux de la trilogie originale d’être joués quand nous voulions, où nous voulions et comme nous voulions. Ainsi, le jeu original suivant, Crash Bandicoot 4: il est temps, a été annoncé pour PlayStation 4 et Xbox One, et bien que Nintendo Switch ne soit pas confirmé en tant que plate-forme sur laquelle il peut être joué, une ligne du code du site officiel de ce titre indique qu’il atteindrait enfin la console hybride du Great N.

Crash Bandicoot 4 viendrait sur Nintendo Switch, selon le code interne du site officiel du jeu

À l’intérieur de la page Crash Bandicoot 4, vous trouverez un petit vestige de Switch. Plus précisément, il s’agit d’un script qui inclut l’élément «Nintendo Switch». Ce composant est celui qui nourrit le menu d’options de la plateforme. Vous pouvez le vérifier vous-même. pic.twitter.com/oTMtBno1ZV – Sunwer 🦊 La Guarida del Zorro 🏳️‍🌈 (@SunwerPrower) 7 août 2020

Si nous avons quelque chose de clair, c’est que la portabilité est une grande incitation à jouer à des titres du genre plateforme, dans lesquels de nombreux joueurs souhaitent jouer à des jeux rapides. Ainsi, beaucoup pensent que Crash Bandicoot 4: It’s About Time serait un titre parfait pour Nintendo Switch, et bien que cela n’ait pas été annoncé pour cette plateforme, dans la section où sont mentionnées les différentes consoles sur lesquelles il sera lancé, sur son site internet, le code interne a écrit «Nintendo Switch». Cependant, il faut préciser que ce n’est pas une confirmation de lancement, mais cela pourrait être vrai, puisqu’il ne faut pas oublier que la trilogie est arrivée environ un an plus tard sur la console hybride et que ce quatrième et nouveau jeu a révélé son existence pour la première fois à travers quelques fuites, donc son les créateurs ne sont pas particulièrement prudents lorsqu’il s’agit de lui cacher des secrets.

Donc, pour confirmer si Crash Bandicoot 4: It’s About Time arrive enfin sur Nintendo Switch, la seule chose qui nous reste à faire est de continuer à attendre et de regarder toutes ces bandes-annonces qui nous montrent déjà ce que ce tout nouveau titre indique.

