En mai dernier, le président-directeur général de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, a annoncé une suite au titre 3DS Détective Pikachu serait publié sur la Nintendo Switch.

Dans une tentative de livrer « le prochain jeu » avec une expérience haut de gamme, le concepteur principal de l’interface utilisateur / UX de Creatures Inc., Dave Gibson (qui travaille sur le deuxième jeu de Detective Pikachu), veut savoir quelle interface utilisateur et quelle expérience utilisateur « erreurs » conduire les joueurs « absolument fous » dans les jeux Pokémon.

Question:

Quelles erreurs UI / UX vous rendent complètement fou dans les jeux Pokémon? Je veux expédier le prochain jeu avec une expérience haut de gamme et vos commentaires inestimables. pic.twitter.com/2mgnmyep6H – Dave Gibson ⠿ POKEMON 🗼 (@AJapaneseDream) 22 août 2020

Gibson dit que les commentaires des fans sont « inestimables » et le seront verrouiller le fil vers 9 h JST demain afin qu’il puisse commencer à collecter des données. Jusqu’à présent, il y a eu plus de 800 réponses. Beaucoup sont liés à la série principale et aux entrées récentes, Épée et bouclier.

Il a même répondu à un utilisateur demandant des options audio, de contrôle et visuelles plus facilement accessibles:

«Faites-moi confiance quand je dis que je suis très concentré sur l’accessibilité sur le détective Pikachu. Je suis tout à fait d’accord que tous les jeux doivent se concentrer davantage sur cela.

Qu’est-ce qui vous rend dingue à propos de l’interface utilisateur et de l’UX dans les jeux Pokémon? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous, ou envoyez un message directement à David via @AJapaneseDream.