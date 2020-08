Les deux plus grandes figures du football mondial seront accompagnées de Marcus Rashford et Alphonso Davies.

La saison de football s’est terminée hier soir, même si la saison virtuelle ne fait que commencer. PES 2021 arrivera dans les magasins numériques le 15 septembre en tant que nouvelle mise à jour de la saison pour le jeu de Konami, alors qu’ils travaillent sur une tranche de nouvelle génération de la série. Et avec cette mise à jour, il y aura un événement historique pour le genre. Pour la première fois, Cristiano Ronaldo et Leo Messi partageront la même couverture ensemble.

Dans la foulée du précédent PES 2020, la nouvelle couverture de cette année rassemble des noms établis avec plusieurs jeunes talents pleins de potentiel. Ainsi, au centre on trouve les deux plus grandes stars du football mondial, Cristiano et Messi, deux joueurs qui ont élevé le niveau du football à des sommets inimaginables au cours de ce siècle, et qui ont mené la proposition de Konami à l’entrée de la saison 2020-2021. la première fois que ces deux personnages partagent une couverture dans le même jeu vidéo.

Avec eux, deux noms avec un avenir, dont l’un a été très populaire ces derniers jours. On parle de Marcus Rashford et de Alphonso Davies. Le premier est le talentueux attaquant de Manchester United, âgé de 22 ans, qui a fait ses débuts en tant que buteur professionnel en 2016 à peine adulte. Et le second est que Arrière gauche canadien du Bayern Munich qui a tourmenté tant de défenseurs ce mois-ci avec son jeu électrique à côté, et qui avec seulement 19 ans s’est déjà fait un nom sur la scène continentale.

«Je suis extrêmement fier de la couverture que nous avons mise en place pour PES 2021. Nous avons fait un grand changement de format l’année dernière où quatre ambassadeurs se présentaient déjà et nous étions ravis de relever la barre cette année avec une première mondiale: Messi et Ronaldo, enfin ensemble»déclare Jonas Lygaard, directeur de marque chez Konami. PES 2021 sera disponible le 15 septembre sur PS4, Xbox One et Steam via 29,99 euros. D’ici là, et à l’approche de la nouvelle saison, voici le bilan de PES 2020.

En savoir plus: PES 2021, Cristiano Ronaldo, Leo Messi et Konami.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["konami"]).setTargeting("genre", ["deportes","fútbol"]).setTargeting("game", ["pes-2021"]).setTargeting("url_sha1", "dccc026dc72125acb37cb5664a264b76f1e65019");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');