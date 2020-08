Parce que nous vivons dans un monde sursaturé de redémarrages, de remakes et de suites, les grandes entreprises veulent constamment revoir certaines propriétés pour leur insuffler une nouvelle vie. En plus de capitaliser sur la nostalgie des gens, ces projets donnent aux développeurs la liberté d’adapter d’anciens concepts à l’ère moderne et de mettre à jour les qualités qui rendent les œuvres originales si spéciales.

Cependant, il y a aussi un risque à ramener certains biens. Certaines personnes peuvent avoir perdu tout intérêt ces dernières années, d’autres peuvent être aliénées par une altération. Les nouveaux développeurs peuvent ne pas savoir ce qui rend un certain travail si spécial. Changer beaucoup peut être contre-productif, mais on peut en dire autant du cas contraire. Vous devez trouver un juste milieu entre le nouveau et l’ancien, bien que cela soit parfois plus facile à dire qu’à faire.

Cela fait 26 ans que nous n’avons pas vu Battletoads pour la dernière fois en action, et beaucoup de choses ont changé dans l’industrie. Les plateformes et les beat’em ups ne sont pas aussi populaires qu’ils l’étaient dans les années 90. Rare n’est plus le grand studio qu’il était autrefois. La difficulté n’est plus un élément nécessaire pour prolonger le temps de jeu. Il est également important de considérer que les gens ne réagissent pas aussi bien lorsque quelque chose de leur passé montre une certaine modification.

Malgré cela, Rare, Microsoft et Dlala Studios ont décidé d’annoncer un nouveau jeu Battletoads lors de l’E3 2018. Après quelques retards, la prochaine aventure des crapauds les plus radicaux de l’industrie est arrivée entre nos mains. Le jeu parvient-il à rencontrer les anciens et les nouveaux joueurs? Attendre près de trois décennies entre Super Battletoads et Battletoads en valait-il la peine? Découvrez-le dans notre revue Atomix.

Réintroduire un classique

Je dois être honnête, je n’ai joué aux Battletoads originaux qu’il y a quelques années. Je n’ai pas grandi avec la série animée et je n’ai pas une sorte de nostalgie pour la propriété. Pour moi, Battletoads n’était qu’un nom sur la liste des « titres les plus difficiles de tous les temps ». Avant de commencer ce nouvel opus, je ne pouvais pas distinguer Rash de Zitz ou Pimple. Cependant, ma perspective a pris un virage à 180 degrés.

Battletoads joue un grand jeu avec sa propre histoire. Au lieu de nous présenter un redémarrage, ou de faire comme si les 26 dernières années n’avaient pas existé, le titre décide d’employer une technique assez simple mais efficace, et nous présente Rash, Zitz et Pimple émergeant d’un long rêve dans une société extraterrestre. près de trois décennies après la dernière fois que nous les avons vus en action. Dans le présent, personne ne sait qui ils sont, ni ne se soucient de ce qu’ils ont fait dans le passé. Ils sont une relique d’un temps oublié, créant presque un parallèle avec le monde réel.

Alors que Zitz et Pimple parviennent à accepter l’idée d’un monde qui n’en a pas besoin, à un tel degré d’obtenir des emplois normaux, Rash n’accepte pas leur réalité et commence à créer un plan pour trouver la reine noire du titre classique NES, retour pour la vaincre et retrouver une partie de sa gloire passée. Sur la base de cette décision, Dlala Studios décide d’expérimenter un peu la formule, d’introduire de nouveaux méchants et d’explorer certains concepts qui parviennent à donner un arrière-plan à des personnages qu’ils n’avaient pratiquement pas à l’origine.

Battletoads, plutôt que de se concentrer sur la narration d’une histoire spécifique, décide de créer de petites sections dédiées à l’exploration d’un certain personnage et à la formation de différentes situations comiques qui atteignent un excellent équilibre entre l’humour de toilette et l’irrévérence que l’on peut trouver dans des séries comme Star vs the Forces of Evil , Chowder ou Rick et Morty, à condition qu’il convienne à un public appartenant à la démographie E10 +.

Après une série de niveaux, vous serez traité avec une custscene qui, plus que se sentir comme une cinématique d’un jeu, ressemble à un mini épisode d’un dessin animé que vous pourriez voir sur Netflix ou Cartoon Network. Pour certaines personnes, cela peut être un peu compliqué de parcourir environ cinq ou 10 minutes, mais pour d’autres, ce sera un plaisir de voir quel genre de blague visuelle étrange le titre a en réserve.

Cette section va de la main de Tom Kauffman, qui a travaillé sur des émissions comme Rick et Morty dans le passé, de sorte que les personnes qui aiment ce dessin animé pour adultes peuvent s’attendre à quelque chose de similaire. Cependant, au lieu d’obscénités et d’un haut niveau de violence, vous aurez devant vous une série de conversations absurdes que vous pouvez normalement trouver en arrière-plan d’une scène, mais qui cette fois sont promues au rôle principal et traitées avec la délicatesse nécessaire pour faire rire plus d’un de tous ceux qui ont la chance d’avoir ce jeu.

Bien que le scénario et l’humour soient de grands aspects qui m’ont fait sourire tout au long de mon jeu, c’est la caractérisation des grenouilles qui m’a le plus surpris. Je veux dire, le développement du personnage souffrant de Rash, Zitz et Pimple est assez cliché. Cependant, je suis passé de ne rien savoir de ces héros à leur identification rapide en quelques heures.

En effet, le jeu est divisé en différents chapitres, chacun axé sur un certain personnage. Par exemple, le premier acte se concentre sur l’incapacité de Rash à gérer le fait que les Battletoads ne sont plus pertinents à l’ère actuelle. Zitz et Pimple, plutôt que d’avoir une mentalité similaire, décident d’aider leur frère parce qu’ils sont de la famille, ce qui parle très bien de leur relation, et donne lieu à une série de blagues où personne ne sait exactement si les crapauds sont frères, amis ou les amoureux.

À la fin de la journée, Battletoads est une excellente réintroduction de personnages classiques. Bien que Kaufman parvienne à tomber dans certains lieux communs, son travail dans ce cas est efficace, car d’une manière simple, il est capable de réinterpréter des figures que nous connaissons déjà pour un public qui n’a peut-être jamais pensé à Battletoads au-delà d’un simple jeu difficile, et en même temps en même temps, il propose une nouvelle génération de versions plus attrayantes de ces vétérans de l’industrie. Il ne remportera pas un seul prix mais, comme dirait Mike Wazowski, les rires ne manquent pas.

Une série animée de Battletoads

Lorsque Battletoads a été révélé en 2018, les gens ont rapidement montré leur aversion pour le nouveau design et le nouveau style artistique. Bien que vous puissiez clairement voir un look plus caricatural, l’essence de güacalosa qui caractérise les premiers versements est toujours présente, mais grâce à la technologie moderne, cela est porté à un nouveau niveau.

Rash, Zitz, Pimple et le monde qu’ils habitent est plein de personnalité. Bien que oui, je dois admettre que certains designs pour les ennemis ressemblent à quelque chose d’une animation flash du début du siècle. Cependant, en parlant d’aspects généraux, l’ensemble du jeu est unique et ne ressemble à rien de ce que nous avons vu depuis longtemps. Les trois grenouilles principales, ainsi que la reine noire, présentent de nouveaux designs qui tentent de moderniser les personnages et en même temps de préserver plusieurs éléments différents reconnaissables par tous ceux qui ont apprécié la série dans les années 90.

Cependant, c’est dans ses animations de combat que le jeu brille le plus. Suivant la tradition des titres passés, Rash, Zitz et Pimple peuvent réaliser certains combos qui activent une animation débordant de personnalité. Rash peut sortir une arcade Battletoads classique au milieu du champ de bataille. Zitz est capable de transformer sa tête en une gigantesque boombox. Pimple jette des épines de son dos. Rien n’a de sens, mais en même temps, cela vous en dit un peu plus sur le caractère de chaque crapaud.

D’un autre côté, nous avons des cinématiques qui semblent être le pilote d’une série Netflix ou Adult Swim. Je suis sérieux, Battletoads peut facilement affronter les émissions animées les plus chaudes du moment. Le seul point négatif de cette section est qu’en raison de la nature du jeu, on ne voit pas beaucoup d’action et de dynamisme, et le titre se limite uniquement à un langage audiovisuel de base pour les scènes de dialogue. Encore une fois, c’est une décision évidente, comme étant un beat’em up, il est important de donner au joueur la possibilité de casser des crânes, et de ne pas voler la sensation avec une cinématique.

Avec autant de références à une possible série animée pour adultes, ce ne serait pas une énorme surprise d’entendre que Microsoft envisage déjà d’en faire une réalité. Probablement avec 10% du budget de la série Halo, un spectacle pour adultes peut sortir sur Adult Swim on Battletoads, ce qui serait spectaculaire.

Des performances magistrales

Nous avons donc une histoire de dessin animé et une présentation, la voix agit-elle à la hauteur de ce que nous pouvons trouver à la télévision aujourd’hui? Heureusement, oui. Le travail d’Eric Bauza en tant que Rash, Ryan Ridley en tant que Zitz et Echo Kellum en tant que Pimple est à peu près parfait. Les trois acteurs ont déjà eu une expérience télévisuelle et toutes leurs compétences élèvent l’histoire du jeu à un niveau inimaginable pour la série. Les honneurs vont à Ridley, qui a travaillé sur Community et Rick et Morty, à la fois derrière et devant les caméras et toute sa sagesse va au jeu.

Chacun de ces acteurs encapsule magistralement les nouvelles interprétations de personnages classiques. De la dualité entre l’agressivité et le calme de Pimple, en passant par l’insécurité de Zitz, à l’attitude cool mais idiote de Rash. Je ne sais pas quelle sera la direction de Battletoads dans le futur, mais je ne peux pas imaginer les crapauds avec d’autres voix.

Heureusement, ce niveau de qualité impressionnant ne s’arrête pas à ces trois acteurs, comme Siobhan Hewlett, jouant la Reine des Ténèbres, et le reste de la distribution fait un travail phénoménal. Il n’y a aucune trace du style «tellement mauvais que c’est bon», quelque chose qu’ils pourraient facilement faire comme un élément de nostalgie. La précision et l’intonation de chaque dialogue rendent les blagues plus efficaces et les forces de l’histoire sont prises au sérieux, aussi ridicules que puissent être certains de ces moments.

Le seul point négatif dans le département du son est l’absence de David Wise. Bien que Battletoads sur la NES ne soit pas dans les mémoires comme la meilleure œuvre de ce compositeur, le thème du jeu et « Pause » sont emblématiques, et il est dommage que ce nouvel opus n’atteigne pas cette hauteur. Ne vous méprenez pas, la bande-son est très bonne, mais elle n’a pas un morceau dont je me souviendrai dans le futur.

En dehors des nouveaux arrangements pour les compositions classiques, la bande-son joue en toute sécurité. Vous savez, des guitares, des basses et des tambours puissants. Un disque de métal à part entière, ce qui est bien, surtout dans les niveaux où l’action est si frénétique qu’on a presque l’impression de vivre un jeu de rythme rock lourd. Je souhaitais juste un peu plus de la magie qui fait que la musique du classique NES se souvient à ce jour.

Amusement interrompu

Jusqu’à présent, j’ai parlé de la qualité du jeu dans toutes les sections, à l’exception du gameplay. Si Battletoads était un dessin animé, ce serait l’un des meilleurs de 2020, mais ce n’est pas le cas, c’est un jeu vidéo, et en tant que tel, Dlala Studios fait certains succès, mais aussi quelques erreurs qui peuvent être ennuyeuses.

Battletoads est un beat’em up qui reprend des éléments classiques de la série et ajoute quelques concepts qui servent à briser la monotonie de frapper des hordes géantes d’ennemis, mais il arrive un moment où la recherche de nouvelles choses est fatigante et il y a de grandes sections du jeu où le gameplay qui caractérise tant la franchise disparaît complètement.

Les premières heures du jeu sont pleines de l’action qui représente tant le genre. Chaque crapaud est joué différemment et parvient à offrir un style suffisamment unique pour justifier une expérimentation constante. Nous avons accès à trois types de coups de poing: un faible pour les combos rapides; un autre fort que vous pouvez utiliser pour créer des animations spéciales et infliger des dégâts massifs, ainsi que briser des boucliers; enfin nous avons un crochet qui fait voler les ennemis. Le plaisir est de mélanger ces différentes attaques pour créer des combos gigantesques et ainsi affecter chaque type de créature à votre portée.

Le jeu pourrait facilement rester ici et ça aurait été bien. Rien d’exceptionnel, mais facile à comprendre. Cependant, Dlala Studios ne s’est pas arrêté là et a décidé de jouer avec le concept des crapauds et de faire de leur langage un facteur important de combat et d’exploration. En appuyant sur la gâchette gauche, vous aurez quatre options à votre disposition, certaines sont offensives et d’autres défensives. L’une d’elles permet de consommer des mouches et de restaurer de l’énergie, une autre est capable d’attirer certains ennemis. Ces options peuvent sauver votre peau dans les moments critiques et vous offrir plus d’outils dans les moments de plus grande tension, et dans un jeu assez difficile, toutes ces capacités sont les bienvenues.

Oui, Battletoads est un jeu difficile. Il n’atteint pas le niveau de l’original, mais c’est plus compliqué que la plupart des titres actuellement sur le marché. Heureusement, vous pouvez profiter de ce titre sur trois difficultés différentes et vivre cette expérience à votre rythme.

Cependant, hanté par la complexité qui imprègne tant l’industrie aujourd’hui, Dlala Studios a sûrement vu le travail solide qu’ils avaient et pensé que ce n’était pas suffisant et qu’ils devaient constamment changer le style de jeu pour briser la monotonie, ou créer quelque chose avec lequel ils peuvent jette l’ombre de ton passé.

Au début, ce n’est pas lourd. Quelques scènes de turbo bike, une pierre, du papier ou des ciseaux et des sections plus intéressantes. Cependant, il arrive un moment où l’aspect beat’em up est complètement abandonné pour faire place à d’autres styles qui peuvent ne pas plaire à tous ceux qui ont l’intention de jouer quelque chose de plus traditionnel. Les changements et les différents styles ne sont pas le problème, mais leur fréquence. Je pense que couper deux ou trois de ces mini-jeux aurait été la bonne décision. Cependant, ils sont là et vous devez vous en occuper. Le seul aspect qui rachète ces sections est le multijoueur.

Trois n’est pas une foule

Soyons clairs, Battletoads est fait pour être joué ensemble. Dans une année où la coopérative locale semble être une espèce en voie de disparition, Dlala Studios arrive pour offrir l’une des meilleures expériences multijoueurs de toute l’année 2020. Bien qu’il soit possible de profiter pleinement du jeu par vous-même, c’est en compagnie de deux autres personnes où le jeu brille le plus.

Le chaos du beat’em up est amplifié à des niveaux exorbitants. Il viendra des moments où les ennemis ressemblent à des balles de tennis donc rebondissant d’un côté de l’écran à l’autre grâce à tous les combos et explosions qui se produisent en quelques secondes. Même ceux qui ne sont pas si bons peuvent profiter de l’action, car faire revivre un coéquipier déchu se fait en quelques secondes et, au cas où personne ne pourrait le sauver, en moins d’une minute, il est de retour.

Battletoads n’a pas de « game over » ou quelque chose comme ça. En solo, lorsque vous perdez une vie, vous pouvez utiliser un autre crapaud au moins deux fois de plus, et en cas d’échec vous n’aurez qu’à reprendre votre progression à partir du dernier point de contrôle. De cette façon, jouer en coopération peut être plus difficile, car chaque personne n’a qu’une seule vie, bien qu’elle n’atteigne pas non plus les niveaux de la NES originale.

Cependant, la plus grande force du multijoueur est de rendre amusantes toutes les distractions, les mini-jeux et les changements de gameplay. Vous passez de jouer aux ciseaux rock-papier avec l’IA pour vous engager dans une confrontation rock-papier-ciseaux avec vos amis ou votre famille. Il arrive un moment dans la seconde moitié de l’expérience, où les ennemis ne sont plus un problème et le vrai défi est de créer une communication efficace avec vos coéquipiers afin de passer un certain niveau ou de mener une activité qui vous fait rire à cause de son étrange et de son décalage. qui peut être. J’aimerais pouvoir parler de cas spécifiques, mais je ne veux pas gâcher toutes les surprises que Battletoads vous réserve.

Il est arrivé un moment où ma session a été envahie par le rire et à ce moment-là j’ai réalisé que Battletoads est une expérience communautaire. Oubliez de jouer séparément, vous devez avoir deux amis ou une famille, quelques commandes et profiter probablement de la meilleure expérience multijoueur de l’année.

Les Battletoads sont de retour

Battletoads est phénoménal. Au lieu de créer un clone du passé pour Attirant tous ceux qui se souviennent de la série comme quelque chose de précieux de leur enfance, Dlala Studios supprime les caractéristiques archaïques de la franchise, prend des éléments classiques et les combine avec de nouveaux concepts pour créer une expérience perpétuelle. Aujourd’hui, demain, dans deux ans, d’ici une décennie, les gens pourront s’emparer d’un contrôleur et profiter de Battletoads comme s’il était sorti ce jour-là.

L’histoire, la présentation visuelle et sonore sont magnifiques. Non seulement ils sont parfaits pour le type de jeu devant nous, mais ils servent également de spéciale d’une demi-heure solide que vous pouvez regarder sur Netflix ou Adult Swim. L’équipe créative sait exactement qui sont les Battletoads et ils n’ont pas peur de changer et d’améliorer certains aspects pour donner au public quelque chose de spécial.

Cependant, tout n’est pas parfait. Le jeu comporte plusieurs sections qui cassent le rythme et, bien que certaines soient assez intéressantes tant sur le plan thématique que sur l’aspect gameplay, la fréquence avec laquelle elles interfèrent devient ennuyeuse. De même, même si le jeu fonctionne généralement assez bien, il y a parfois quelques problèmes de fréquence d’images, en particulier lorsque vous jouez en coopération.

En parlant de multijoueur, si vous ne jouez pas en compagnie, franchement vous en manquez beaucoup, ce qui montre que Dlala Studios peut ne pas équilibrer très bien cette section. Besoin de plus de personnes ne devrait jamais être une exigence pour vivre pleinement un certain travail. En fin de compte, Battletoads est un excellent jeu, ce n’est pas parfait, mais c’est amusant que personne ne devrait manquer. Malgré ses erreurs, j’ai apprécié mes deux matchs du début à la fin. Si vous avez Game Pass, vous devez l’essayer, que ce soit sur Xbox One ou PC, vous ne le regretterez pas.