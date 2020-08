Les grandes essences viennent dans de petits pots … du moins c’est ce qu’ils disent. Mais dans ce cas, dès le début on vous dit que CrossCode cela entre dans ce dicton. Le titre développé par Jeux de poissons radicaux et distribué par Deck13 Interactive C’est une preuve supplémentaire que les studios indépendants peuvent créer des jeux qui n’ont rien à envier aux grandes productions. Ce n’est pas pour rien qu’il a reçu divers prix et critiques.

Un an et demi après son annonce initiale, CrossCode débarque enfin sur la Nintendo Switch, et il le fait avec tout ce qui l’a rendu si populaire. Un immense monde virtuel s’ouvre devant nous pour explorer tous ses recoins et résoudre ses mystères. Es-tu prêt? Il est temps de se connecter.

Tout est dans l’esprit (littéralement)

Il est difficile de choisir un point de départ à partir duquel commencer cette analyse, car il y a tellement de choses à raconter … Alors laissez-moi d’abord vous présenter cet univers. CrossWorlds est un MMO populaire auquel des milliers et des milliers de personnes jouent. La particularité? Il utilise un système appelé CrossCode qui, en un mot, permet aux joueurs de tout contrôler avec leur cerveau et de percevoir ce monde avec les cinq sens. Innovant, non? Dans «l’univers» de ce jeu, les joueurs sont des chercheurs envoyés sur une nouvelle planète pour découvrir les secrets d’une ancienne civilisation chargée de créer l’univers. Bien sûr, ce n’est pas le point principal de notre aventure.

Après une introduction au début mystérieux (et cela se clarifie au fur et à mesure que l’histoire avance), nous trouvons Lis, une joueuse qui se réveille à CrossWorlds sans se souvenir de sa vie avant ce moment. C’est le prétexte pour que, contrôlant Lea et encadrés par un certain Sergey, nous explorons le monde du CrossCode, rencontrons une grande variété de personnages charismatiques et recherchons des souvenirs perdus. Bien sûr, ce n’est pas ma mission d’écraser l’intrigue, mais je peux vous garantir qu’il s’agit d’un histoire intéressante et très bien conçue qui devient plus complexe au fur et à mesure … étant le seul inconvénient anglais complet. CrossCode est un jeu tellement génial qu’il est dommage qu’il ne soit pas en espagnol, que ce soit pour pouvoir profiter de l’histoire ou pour mieux comprendre ses fonctions.

Si nous passons à la section artistique, CrossCode nous rappelle beaucoup ces RPG classiques dans lesquels il est inspiré. Un monde pixélisé de haut en bas, mais avec un niveau de détail incroyable. Les environnements sont très colorés et spectaculaires, mélangeant ce sentiment d’être dans un jeu en ligne (surtout quand on voit des « autres joueurs » courir d’un endroit à un autre dans des villes ou des régions) avec le sentiment que cela semble être un monde réel. Chacune des zones thématiques a son propre style et cadre, et bien que chaque pièce de ces zones puisse sembler répétitive (les mêmes plantes et décors), le résultat global est assez agréable. La section musicale est également remarquable, avec une bonne variété de mélodies adaptées à chaque décor.

Léa, la princesse guerrière

Il est temps de parler de la partie fondamentale de CrossCode: sa profondeur système de combat. Il ne se limite pas à être un jeu d’action RPG à utiliser, mais offre de nombreuses options en matière de combat. Lea est une « Spheromancer » (une classe peu populaire dans le jeu), elle utilise donc un disque ou un chakram pour attaquer les deux mêlée et à distance. Nous pouvons nous engager dans un nuage de coups contre des monstres ou rester au loin et lancer des disques pendant que Kakashi lance des shurikens. Cela affecte également les ennemis et la stratégie à suivre pour chacun: certains ont une excellente défense qui bloque les attaques physiques ou s’éloigne dès que l’on se rapproche, il est donc important de combiner les deux types d’attaques. D’autre part, nous pouvons aussi Esquive (jusqu’à 3 fois de suite) ou créez un bouclier pour bloquer les attaques. L’ensemble de ce système est étendu avec capacités spéciales, puisque nous avons des compétences différentes pour chaque type d’action (mêlée, distance, blocage et esquive), avec la possibilité d’en apprendre plusieurs du même type et de les alterner quand on veut.

Et si tout cela ne suffisait pas, alors que nous avançons dans CrossCode, nous obtenons éléments que nous pouvons activer à tout moment (comme le feu ou la glace). Ces éléments ajoutent non seulement des dégâts élémentaires à nos attaques, mais viennent également avec leur propres capacités spéciales avec lequel déchaîner toute notre fureur sur ce pauvre hérisson qui a choisi un mauvais jour pour croiser notre chemin. Bien entendu, nous avons également à notre disposition une longue liste de objets équipables avec lequel améliorer les caractéristiques de notre protagoniste. Il est important de noter que nous n’avons pas à nous battre seuls: au fil du temps, nous rencontrons d’autres personnages avec lesquels former une équipe pour combattre tous ensemble.

Mais où les améliorations importantes se trouvent vraiment, c’est dans le menu Circuits, qui est la arbre de compétences. En montant de niveau, nous gagnons des points pour débloquer toutes sortes d’améliorations et de capacités spéciales pour nous renforcer. L’important ici est qu’au début nous n’avions qu’un petit arbre, mais au fur et à mesure que nous obtenons les éléments, chacun vient avec son propre arbre de compétences pour s’améliorer. De cette façon, nos caractéristiques sont affectées par l’élément que nous utilisons à ce moment-là. Pas besoin de s’inquiéter, car pour chaque niveau on obtient un point pour chaque arbre, donc il y en a assez pour tout le monde.

Vers le riche donjon

Le combat n’est pas la seule chose dans laquelle CrossCode excelle. Radical Fish s’est efforcé de créer un monde immense et stimulant pour satisfaire l’explorateur en nous. Partout où nous allons, chacun des domaines offre de petits secrets pour lesquels il est nécessaire d’activer nos cellules grises.

Dès le début, on nous apprend la possibilité de « Grimper » les obstacles (à condition qu’ils soient à une hauteur raisonnable) pour monter sur des plates-formes plus élevées, en plus de sauter entre les plates-formes courir vers un précipice. Mais c’est en sortant du tutoriel que l’on voit les possibilités que cela offre. Chaque zone (y compris les villes) offre sa portion de « parkour » dans laquelle il faut grimper sur une plateforme pour sauter vers bien d’autres et atteindre ce trésor qui semblait inaccessible. Et dans les premières zones, c’est plus facile, mais au fur et à mesure, nous sommes mis au défi de trouver des itinéraires compliqués et de résoudre des énigmes en cours de route, peut-être en trouvant une zone inconnue ou une grotte surprise.

Et si nous commençons à parler de puzzles… Imaginez que vous preniez un classique The Legend of Zelda et lui nourrissiez tous les champignons Mario … Le résultat est CrossCode. Le titre propose des puzzles si frappant et, surtout, complexe qui nous font parfois frapper le mur. Mais le test d’acide est en les donjons. D’une part, parce que c’est là que l’on trouve les puzzles les plus compliqués, avec des mécaniques dans lesquelles les éléments précités sont utilisés pour toutes sortes de folies et où les mouvements doivent parfois être millimétrés et précis. Par contre, parce que les donjons ne sont pas une promenade. La quantité de défis qu’ils contiennent (entre les énigmes et les batailles) signifie que nous pouvons être environ 2 heures dans chaque donjon. Et une mention spéciale aux boss finaux, des meilleurs matchs que nous ayons eu dans le jeu. Fait important: nous jouons aux donjons sans partenaires pour nous vanter de les avoir terminés en premier.

Amusant pendant un moment

Le plus impressionnant à propos de CrossCode est peut-être l’effort qu’il offre pour créer un «jeu en ligne» alors qu’il ne l’est pas. Mis à part la longue histoire, les donjons sont difficiles, et il y a beaucoup de batailles à mener, nous avons beaucoup à faire dans ce monde. Tout d’abord, nous avons à notre disposition une longue liste de missions secondaires avec lequel obtenir de l’argent et des objets supplémentaires et, pourquoi ne pas le dire, nous mettre dans des situations amusantes (comme un gars essayant de créer une armée de cerfs robots pour dominer le monde ou une femme qui veut obtenir des ingrédients juste pour créer une recette pour viande).

Une autre façon de prolonger notre expérience est de artisanat. J’ai évoqué devant l’équipe pour améliorer nos fonctionnalités. Nous pouvons simplement acheter du matériel en magasin ou utiliser celui que nous avons trouvé. Mais le jeu vous invite à vous battre et à explorer pour obtenir toutes sortes d’objets que nous pouvons échanger dans des positions dans les villes pour obtenir des armes et des armures spéciales. Ils ne changent pas notre apparence, mais ils peuvent nous donner des effets spéciaux. Mais cela nécessite du dévouement.

En général, terminer l’histoire principale peut prendre quelques 25 heures. En dehors de cela, nous avons toutes les missions secondaires, obtenir des trésors et de l’équipement … Quand nous arrivons à la fin, nous débloquons quelques options supplémentaires, que nous ne révélerons pas à cause des spoilers, mais qui allongent sans aucun doute l’expérience de jeu. Et comme un avis important, les caractéristiques du jeu contenu post-historique… Ce qui n’est pas disponible pour le moment. La développeur a confirmé qu’elle travaillait toujours sur ce DLC et qu’il devrait arriver sur Nintendo Switch au début de l’année prochaine, mais nous vous assurons que le contenu actuel de CrossCode est suffisant pour prendre plusieurs heures.

CrossCode – La plus grande aventure numérique

CrossCode Il atterrit sur Nintendo Switch et nous est présenté comme l’une des meilleures expériences de RPG indépendant d’aujourd’hui. Un excellent titre qui combine un système de combat profond avec des énigmes et une exploration ouverte d’esprit et une histoire pleine de rebondissements, de secrets et d’émotions. Le seul défaut que nous voyons est qu’il est en anglais, un mur qui peut affecter l’expérience de ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Mais pour tout le reste, CrossCode peut parfaitement être l’une des meilleures versions numériques sur Nintendo Switch en 2020.

Nous avons analysé CrossCode grâce à un code de téléchargement fourni par Deck13 Interactive. Version analysée: 1.0.8

Un titre qui allie moderne et classique

CrossCode porte les éléments de la vieille école dans son ADN: un style d’art pixelisé époustouflant, un gameplay accrocheur et une histoire engageante. Mais à cela, nous ajoutons des énigmes complexes et de nombreuses options pour vivre notre aventure comme nous le souhaitons. Sans aucun doute, l’une des recommandations pour cet été.

AVANTAGES

Système de combat profond et personnalisable

Histoire complexe et passionnante

Beaucoup de contenu à apprécier

LES INCONVÉNIENTS

N’arrive pas en espagnol, ce qui affecte l’expérience

Ralentissement occasionnel lorsque de nombreux éléments sont à l’écran

