Aujourd’hui, tout le monde veut être « la prochaine grande chose ». Dans les années 80, les développeurs voulaient créer le prochain Super Mario Bros. Dans les années 2000, les grandes entreprises voulaient avoir le prochain Call of Duty entre leurs mains. Maintenant, il semble qu’aujourd’hui de nombreuses équipes créatives essaient de créer le prochain Fortnite. Le genre battle royale n’émerge pas du jour au lendemain, car des titres comme les mods H1Z1, DayZ et Minecraft avaient déjà expérimenté ces concepts dans le passé, mais ce n’est que lorsque Epic Games et PUBG sont entrés en scène que tout le monde a commencé à tenter sa chance avec le genre.

Cependant, comme d’habitude, il faut innover et changer les règles du jeu. De cette façon, des titres comme Tetris 99 émergent, qui prend une formule familière et lui donne une tournure inattendue pour créer une expérience solide qui peut durer des années et des années. Un autre exemple de ceci est le jeu central d’aujourd’hui: Fall Guys: Ultimate Knockout.

C’est vraiment une surprise qu’un concept comme Fall Guys se soit matérialisé jusqu’à présent. Au lieu d’être basé sur Fortnite, le nouveau jeu Mediatonic s’inspire de compétitions télévisées telles que American Ninja Warrior ou Summer Grand Prix, pour évoquer un cas un peu plus connu de ma génération, pour aboutir à quelque chose de facile, et De manière amusante, il peut être défini comme Carrera de Botargas: le jeu. Cependant, est-ce suffisant pour mériter le grand succès que nous avons vu ces derniers temps? Sommes-nous confrontés au prochain grand jeu de compétition, l’eSport 2020? Découvrez la réponse à ces questions et à bien d’autres dans notre revue Atomix.

La Mario Party de la Battle Royale

Fall Guys: Ultimate Knockout, plutôt que de s’inspirer de jeux comme Fortnite, assimile quelques règles du livre Mario Party pour créer une expérience tout à fait unique. L’objectif, comme dans toute bataille royale, est de survivre à une série de défis et d’être le grand champion d’une compétition. Cependant, il n’y a pas d’armes ici, pas de mécanique compliquée, pas de carte géante qui rétrécit rapidement, pas de 200 joueurs. C’est juste vous, 60 personnes et une série de mini-jeux basés sur la physique absurde. Ajoutez une touche aléatoire et vous vivrez une expérience extrêmement amusante devant vous.

Lors du lancement, un court tutoriel vous sera présenté sur le fonctionnement du jeu. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont trois boutons: un bouton de saut, un qui vous donne un coup de pouce et un déclencheur pour attraper un objet ou vos concurrents. Après cette explication, vous aurez la possibilité de participer à une compétition composée de cinq mini-jeux choisis au hasard. Le gameplay simple mais divertissant est l’un des facteurs les plus importants du jeu. Vous n’avez pas besoin d’être un expert ou de maîtriser des tactiques compliquées. Cela crée un espace parfait pour que la chance devienne un facteur qui peut transformer un jeu parfait en le pire de votre vie en quelques secondes.

Dans certains mini-jeux, il sera nécessaire de traverser un champ plein d’obstacles; dans d’autres, l’objectif n’est pas de tomber dans une gelée rose qui peut vous éliminer immédiatement; dans une paire, il est nécessaire de créer des équipes pour jouer au jeu de football le plus absurde de votre vie. La variété est excellente, et quand vous pensez avoir tout vu, le titre décide de faire ressortir quelques défis supplémentaires qui peuvent combiner certains éléments pour créer une expérience unique, ou peut-être mettre vos réflexes et votre mémoire à l’épreuve.

Bien que le mini-jeu soit sélectionné au hasard, l’ordre est normalement presque toujours le même. Les deux premiers tests sont axés sur les courses d’obstacles, puis vous aurez devant vous un challenge d’équipe, suivi d’une expérience dédiée à vos réflexes, pour aboutir à une compétition où une seule personne sera sacrée. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, car certaines compétitions peuvent éliminer plus de personnes que nécessaire, et au lieu de faire face à cinq défis, vous ne pouvez en avoir que trois devant vous. De même, le cas contraire est possible.

À chaque mini-jeu, un certain nombre de joueurs seront disqualifiés. Parfois, cela est décidé par le nombre de personnes qui ne parviennent pas à terminer une course ou des équipes entières qui perdent en échouant à une certaine tâche. Cependant, dans les défis où il est nécessaire de survivre pendant un certain temps, il est possible que personne ne soit éliminé. Bien que chaque session puisse commencer avec 60 joueurs, dans le dernier mini-jeu, seules 10 personnes seront présentes, créant une tension typique du battle yoyale.

Une fois que vous avez compris les bases de chaque mini-jeu, vous pouvez créer une série de stratégies qui peuvent vous donner une sorte d’avantage. Par exemple, dans Tip Toe l’objectif est de traverser un champ rempli de petites plates-formes et d’atteindre la ligne d’arrivée, assez simple, cependant, il n’y a qu’un certain chemin et un mauvais choix vous fera tomber dans le vide et revenir au départ de la course. De cette façon, le plan est de rester en arrière jusqu’à ce que le reste des joueurs puisse trouver le bon chemin.

Cependant, tous les mini-jeux ne fonctionnent pas de la même manière, car d’autres mettront davantage l’accent sur la chance, comme Door Dash. L’objectif est le même que Tip Toe, pour atteindre l’objectif, mais au lieu de faire face à des plates-formes qui disparaissent, vous devrez passer par des portes closes, et Dieu sait laquelle vous laissera avancer et laquelle vous fera chanceler et tomber comme le videur que vous êtes. . Il y a quelque chose de naturellement drôle à regarder une petite dragée vêtue de fourrure claquer contre une porte et amener des dizaines de personnes à emboîter le pas.

Le jeu parvient à offrir une bonne variété entre les mini-jeux axés sur la compétence du joueur et ceux où vous êtes à la merci de la chance. Bien sûr, les meilleurs défis sont ceux qui combinent parfaitement ces éléments. Heureusement, la plupart réussissent à avoir un peu de tout, créant ainsi un chaos qui fait rire à tout moment.

Blitz de salle de bal

La liste des mini-jeux est assez surprenante, même si vous pouvez voir que l’accent est mis sur certains types d’expériences, comme les courses d’obstacles, qui parviennent à offrir l’équilibre parfait entre le chaos d’avoir autant de monde dans un petit espace, le caractère aléatoire du jeu, la physique qui traite les personnages comme des dribbles en cours d’exécution dans Another Roll et les capacités des joueurs. Slim Climb en est l’exemple parfait, car vous devrez escalader une piste avant qu’une mer de vase rose ne vous consume, tout en évitant des centaines d’obstacles et en vous battant contre 60 autres personnes pour occuper une petite place sur une plate-forme. Du pur plaisir.

Cependant, je ne peux pas en dire autant des autres mini-jeux. Bien que les défis d’équipe puissent être frustrants, car vous dépendez d’autres personnes pour avancer, les différentes situations de ces défis, comme un match de football ou le vol des œufs d’autres personnes, me font toujours sourire, et avec des amis, cette expérience se termine toujours. dans le rire. D’un autre côté, tous ceux qui se concentrent sur l’attente et le déplacement à travers les plates-formes dans ce qui passe un certain temps, peuvent être quelque peu ennuyeux et manquer du chaos qui caractérise tant le reste du jeu. Sur plus de 20 mini-jeux, je dirais qu’environ 16 valent beaucoup, mais le reste peut prendre plus de temps que nécessaire.

Prenons l’exemple de Perfect Match. Il n’y a rien ici qui rend les Fall Guys spéciaux. Plutôt que de continuer le chaos, l’objectif est simplement de vous positionner sur la bonne plateforme et de partir. Pas de physique amusante, pas de joueurs qui essaient de vous pousser à la mort rose. D’autres défis, tels que Roll Out, entrent dans cette catégorie et peuvent interrompre tout le déroulement du jeu.

Votre propre botte

L’un des facteurs à fort potentiel dans le jeu est la personnalisation. Bien que ces outils soient très simples au début, au fur et à mesure que vous jouez, vous pourrez acquérir de nouveaux motifs de couleurs et de nouveaux costumes qui transforment votre personnage en un véritable botarga basé sur un dinosaure ou des frites.

À la fin de chaque partie, vous recevrez de l’expérience et de l’argent. En augmentant le niveau, vous pouvez obtenir un objet spécifique. D’autre part, avec la monnaie du jeu, connue sous le nom de Kudos, vous pouvez acheter une série d’articles cosmétiques. Cependant, si vous ne voulez pas passer des heures et des heures à essayer d’obtenir le costume à fourrure que vous voulez, vous pouvez toujours choisir d’utiliser votre argent réel et obtenir des forfaits spéciaux et des félicitations pour être à votre meilleur dans votre prochain parcours d’obstacles. De même, il existe une pièce unique et rare: les couronnes. Ces objets ne peuvent être obtenus qu’en atteignant un certain niveau, en utilisant un capital réel ou en obtenant la position de champion du jeu, une tâche compliquée, et avec ceux-ci, vous aurez des objets légendaires à votre disposition.

Semblable aux jeux de ce style, vous pouvez tout obtenir avec des heures de travail difficiles. Cependant, tout semble très simple pour le moment, ce qui ne devrait pas être une surprise étant donné que Fall Guys est un nouveau jeu, j’espère juste qu’à l’avenir nous verrons plus de collaborations, telles que Half-Life et Hotline Miami, qu’ils nous proposent. tenues stupéfiantes ridicules. Avec des entreprises comme KFC et Konami qui cherchent à contribuer au jeu du moment, je vois un futur possible où c’est une réalité.

La chute des garçons

Comme vous le savez déjà, le jeu a souffert de graves problèmes de connexion pendant les premiers jours suivant sa sortie. Il s’agissait sans aucun doute d’un inconvénient majeur qui affectait de nombreuses personnes. Pendant des jours, il était difficile de terminer une session Fall Guys sans présenter d’erreur. Cela ne doit pas être considéré comme un défaut complet de la part des développeurs. Personne n’aurait pu prévoir le succès de ce titre. En quelques heures, le jeu s’est positionné comme l’un des plus regardés sur Twitch et plus de 1,5 million de personnes avaient déjà leur copie le premier jour, ce qui a sans aucun doute profité du fait que vous pouvez actuellement obtenir complètement Fall Guys. gratuit sur PS4 avec un abonnement PS +.

Mais quel est l’état actuel des choses? Eh bien, après la maintenance des serveurs vendredi dernier, je peux confirmer que la situation s’est beaucoup améliorée. Des problèmes de connexion sont toujours présents, bien que le nombre ait considérablement diminué. De la même manière, j’espère que Mediatonic continuera à travailler pour améliorer cette expérience et parviendra à fournir la version interactive des courses de Botargas dont nous avons tous besoin dans nos vies.

Cependant, il est important de mentionner que tout n’est pas du miel sur des flocons. Fall Guys: Ultimate Knockout a encore un long chemin à parcourir, et cela inclut l’ajout de contenu et de modes de jeu étrangement absents. Pour commencer, pour un titre axé sur les mini-jeux, il est étrange de ne pas voir d’option coopérative locale. Amusez-vous en ligne avec des amis, c’est bien, mais cette expérience serait grandement bénéfique si vous aviez la possibilité de jouer au même endroit avec quelques personnes. C’est une décision rare qui, je l’espère, sera corrigée le plus tôt possible.

De même, il n’y a pas grand chose à faire en dehors d’essayer d’obtenir autant de couronnes que possible. Après environ deux à trois heures, le jeu cessera de vous présenter des nouvelles substantielles. Il n’y a qu’un seul mode de jeu et il n’y a aucun moyen d’accéder à des mini-jeux spécifiques. Ce serait formidable de voir un type de jeu privé où vous et vos amis vous réunissez pour profiter d’une série de défis sélectionnés. Fall Guys a beaucoup de potentiel dans cette section, et le fait que les développeurs réfléchissent déjà aux «saisons» me donne l’idée que les futures mises à jour amélioreront l’expérience et ajouteront plus de façons de jouer.

Le prochain grand match?

Au cas où ce n’est pas clair, Fall Guys: Ultimate Knockout est C’est l’une des expériences les plus divertissantes de ces derniers mois, et elle a le potentiel de devenir, non pas le prochain Fortnite, mais une sensation qui captivera des centaines de personnes, à la fois des joueurs occasionnels et des créateurs de contenu. ils peuvent passer toute la journée sur Twitch.

L’un des aspects les plus forts de ce titre est la facilité avec laquelle vous pouvez simplement saisir un contrôleur et jouer. Il n’y a pas de complications, et vous ne passerez pas non plus 20 minutes dans la solitude pour être éliminé en quelques secondes, comme dans d’autres expériences du genre. Vous jouez juste et c’est tout. C’est un facteur qui peut transformer une simple session de 10 minutes en une journée entière essayant de gagner la première place.

Cependant, les problèmes de connexion et le manque de contenu peuvent être des problèmes qui en aliénent plus d’un pour le moment. Heureusement, l’avenir de ce titre s’annonce très prometteur. Je suis convaincu que dans quelques années, nous verrons Fall Guys sur plus de consoles, peut-être quelques éditions physiques, du jeu croisé et peut-être une version gratuite. Si Mediatonic joue ses cartes de la bonne manière, il aura entre ses mains un jeu bien-aimé comme Rocket League.

La question est: quand le DLC en collaboration avec Carrera de Botargas de Otro Rollo?