Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Crysis Remastered devait faire ses débuts en juillet pour les consoles et les PC de la génération actuelle. Cependant, le titre a été critiqué en raison de son apparence visuelle dans l’une de ses bandes-annonces. Pour cette raison, Sabre Interactive, en charge de la remasterisation, a décidé de retarder sa création.

Tout n’était pas une mauvaise nouvelle, car la version pour Nintendo Switch n’a pas tardé à sortir et n’est arrivée que fin juillet. Cependant, le lancement du jeu sur le reste des plateformes était en attente.

Des rapports récents ont souligné l’arrivée possible du remaster sur PlayStation 4 cette semaine. Nous savons maintenant que cela ne se produira pas, car Saber Interactive a déjà confirmé une nouvelle date de sortie pour le reste des plates-formes, y compris la console Sony.

Il ne reste plus grand-chose pour la première de Crysis Remastered sur PS4, Xbox One et PC

Sabre Interactive a présenté il y a quelques instants un nouveau trailer de Crysis Remastered, où il se concentre sur la section technique et les améliorations apportées par rapport à la version originale du jeu.

La vidéo montre plusieurs emplacements dans une comparaison qui met en évidence le nouvel éclairage, les effets d’eau, les textures haute résolution, le flou de mouvement et la prise en charge du lancer de rayons.

Le plus pertinent est qu’à la fin de la bande-annonce, il est confirmé que Crysis Remastered arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 18 septembre. Sa version PC sera proposée via l’Epic Games Store.

Le développeur s’est vanté que la remastérisation comportera une résolution allant jusqu’à 8K, une plus grande profondeur de champ et d’autres améliorations qui le rendront spectaculaire. Voici la nouvelle bande-annonce:

Il faut préciser que sa version pour PC ne fera ses débuts que pour l’instant dans la boutique Epic Games. Ainsi, ce sera une autre exclusivité temporaire qui pourrait prendre jusqu’à 1 an pour atteindre d’autres plates-formes telles que Steam. Il faudra attendre pour en savoir plus.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les performances techniques de Crysis Remastered for Switch révélées

Crysis Remastered est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Le remastering arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 18 septembre. Vous trouverez ici plus d’informations sur cette version.