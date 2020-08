L’étude dit qu’elle pense créer un jeu pour tout le monde malgré certaines exclusivités.

Nous sommes là depuis quelques jours avec l’exclusivité du personnage Spider-Man dans Marvel’s Avengers pour consoles PlayStation. Un fait qui a causé de nombreuses blessures, notamment dans la communauté de joueurs Xbox, qui a proposé un boycott du jeu Crystal Dynamics qui sortira en magasin le 4 septembre.

Scot Amos, codirecteur de Crystal Dynamics, a approfondi – via ComicBook – la décision de l’étude selon laquelle Spider-Man est un personnage exclusif dans Marvel’s Avengers à la fois dans la version de PS4, comme dans celle de PS5 lorsque la console de nouvelle génération de Sony sera mise en vente.

C’est une question de PlayStation qui a les droits, et Sony en est propriétaire«Ce que Spider-Man représente en tant que personnage nous amène à la relation entre PlayStation et Marvel. En ce qui concerne les décisions concernant Spider-Man, il s’agit de savoir quelle PlayStation a les droits, et Sony en est propriétaire. Et Marvel avec Sony disant « hé, nous pouvons le faire avec cette plate-forme. » Et nous, en tant que créateurs, voyons que c’est l’occasion de faire quelque chose d’unique et d’amusant. Comme chacun sait, nous avons annoncé Hawkeye il y a moins d’une semaine. Nous avons deux personnages annoncés dans cinq jours, l’avenir est radieux. Les gens regarderont une chose au lieu de dire: « Oh, peu importe, vous allez avoir des centaines d’heures de contenu et des années d’histoires à venir, et de nouveaux mondes et régions, et de nouveaux héros » « , déclare Amos.

Le manager dit qu’il pense que les gens comprendront « l’entreprise derrière », tout en indiquant qu’ils « jouent le jeu pour tout le monde » et qu’ils veulent que ce soit « l’endroit où vous pouvez Réalisez ces fantasmes de super-héros avec votre équipe de Avengers, et qu’il continue de grandir avec des personnages que vous n’aviez même pas encore imaginés et que nous ajouterons plus tard, ainsi que de nouvelles régions « .

Marvel’s Avengers aura diverses bêtas tout au long du mois d’août. Nous avons déjà pu y jouer et vous pouvez voir ici ce que nous considérons comme les 10 clés du jeu.

En savoir plus: Marvels Avengers, Crystal Dynamics, Spider-Man et PS4.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["square-enix"]).setTargeting("genre", ["acción"]).setTargeting("game", ["marvels-avengers"]).setTargeting("url_sha1", "10aa765822907dd2ceaadb13527cf24092da8b84");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');