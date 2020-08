Le directeur de Crystal Dynamics, Scot Amos, a récemment abordé la controverse entourant le fait que Spider-Man soit un personnage exclusif à la PS4 dans le prochain jeu de super-héros Marvel’s Avengers.

La nouvelle vient de Nibel sur Twitter, qui a repéré l’information dans un article récent publié par Newsweek. Consultez le tweet ci-dessous.

Le directeur de Crystal Dynamics, Scot Amos, a commenté la controverse entourant le fait que Spider-Man soit exclusif aux versions PlayStation des Avengers de Marvel Amos dit également que l’exclusivité de Spider-Man n’a aucun effet sur les plans de jeu croisé / de progression croisée https://t.co/uc7ctBFspt pic.twitter.com/0Igo1VnRPR – Nibel (@Nibellion) 5 août 2020

Pour contextualiser cela, un émoi a récemment éclaté à partir d’une publication au détail affirmant que Spider-Man serait un personnage exclusif à la PS4 pour Marvel’s Avengers. Ledit détaillant a ensuite déclaré qu’il avait commis une erreur et que les gens se sont un peu calmés.

Quelques heures plus tard, Sony a dit: « hé, en fait, c’est tout à fait vrai – nous avons Spidey et la Xbox ne le fait pas » (avertissement: c’est une paraphrase très libérale).

Quoi qu’il en soit, Amos a récemment pris la parole lors d’un petit rassemblement de presse virtuel au cours duquel les journalistes ont été autorisés à lui poser des questions sur la controverse.

« En raison de la relation unique de Sony avec Marvel et PlayStation, cela nous donne des prix avec Spider-Man que nous n’aurions pas autrement », a déclaré Amos à un journaliste de Comicbook.

« C’est quelque chose d’unique en raison de cette relation, mais en regardant l’avenir que nous avons entre générations – PS4 à PS5 fonctionnera et Xbox à Xbox Series X fonctionnera, donc inter-génération fonctionne. »

Je ne suis pas sûr de vous, mais je ne suis pas sûr de ce que cela est censé vouloir dire – cela signifie-t-il que les joueurs Xbox pourront jouer avec quelqu’un jouant en tant que Spider-Man, mais pas en tant que Spidey eux-mêmes? Qui sait.

«Nous voulions que ce soit quelque chose de spécifique en raison de la relation et du partenariat uniques entre Sony et notre collaboration avec Marvel», a déclaré Amos. « En regardant les futures consoles et autres annonces, nous les ferons quand il sera temps. »

Amos a poursuivi en réitérant que PlayStation avait le droit de Spider-Man en raison de la propriété de Sony des droits du film, et que Marvel et Sony avaient décidé qu’il était possible de collaborer d’une manière qui a amené Spidey à PS4 exclusivement.

«Nous adorons l’idée de pouvoir apporter ce personnage aux joueurs PlayStation et donc pour tout le monde, mec, nous venons d’annoncer Hawkeye il y a moins d’une semaine, nous avons deux personnages annoncés en l’espace de cinq jours, l’avenir est brillant », a déclaré Amos. Je ne suis pas sûr qu’il y ait autant de fans de Hawkeye que de Spidey, mais peut-être que c’est juste moi.

Marvel’s Avengers arrive sur PC, PS4 et Xbox One le 4 septembre. Spidey arrive sur l’une de ces plates-formes en 2021.