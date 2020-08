Abonnés Cyberpunk ils attendent avec impatience la nouvelle livraison en novembre, via les différentes plateformes PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC. Compte tenu de la proximité de sa première, de nombreuses rumeurs et fuites nous sont parvenues afin d’en savoir un peu plus sur son monde ouvert.

Au cours des derniers mois, le développeur polonais a révélé de nombreux détails, tels que le introduction de sous-intrigues, introduction de nouveaux personnages, détails de leur gameplay, etc. Cependant, la majeure partie du jeu reste un mystère car il y a tant à partager.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Récemment Miles Tost’s CD Projekt Red, a parlé dans une interview et a donné de nouveaux détails sur son monde ouvert. Miles a confirmé que après avoir terminé le prologue, les joueurs pourront explorer le jeu librement. En plus de pouvoir explorer toute la carte, peut causer le chaos dans le style de Grand Theft Auto. Cependant, il y aura des restrictions, car si vous causez beaucoup de chaos, vous serez la cible de la police de Night City, qui vous qualifiera de « Cyberpsycho ».

Toutes les choix que vous faites dans le jeu affecteront tout ce qui vous entoure. Au fur et à mesure que le jeu progresse, vos choix et votre arrière-plan configureront quelque chose de différent dans le jeu vidéo. Enfin, Miles a également révélé qu’il existe destruction environnementale, bien que pour le moment on ne sache pas à quoi ressemble cette fonctionnalité et quelle relation elle entretiendra avec les joueurs pour provoquer le chaos.