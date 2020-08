Danganronpa 2 a suivi le premier jeu et arrive sur les appareils mobiles. La suite, qui fait directement suite à l’original (que vous voudrez certainement jouer en premier), est maintenant disponible sur les téléphones et tablettes iOS et Android. Il en coûte 16 $ et les commandes ont été optimisées pour les écrans tactiles.

Alors que le premier jeu se déroule dans une école, le second se déroule dans une station balnéaire tropicale et se déroule dans des endroits très étranges de son histoire. Le personnage du joueur, Hajime Hinata, est amnésique et une partie de l’histoire consiste à reconstituer ses souvenirs. Certains personnages du premier jeu reviennent également.

Sans trop vous gâter, si vous aimez le premier jeu, celui-ci est peut-être encore meilleur – et plus étrange. Comme auparavant, il est divisé entre des segments de style aventure à la première personne et des épreuves, où vous essayez de résoudre les meurtres de vos camarades.

Pour plus d’informations, consultez la critique 8/10 de GameSpot sur la version PS Vita. Danganronpa V3 devrait suivre avec une version mobile à une date ultérieure.

Certains des titres de Danganronpa ne seront bientôt plus disponibles à l’achat sur PS Vita et PS4, mais espérons-le pas pour longtemps – Spike Chunsoft a récemment repris les droits d’édition de la série.

