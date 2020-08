Histoire axée sur les personnages

Au cœur de l’histoire principale de Dark Deity se trouvent ses personnages. Il y a 30 unités jouables, chacune ayant son propre rôle dans l’histoire. L’histoire est personnelle, racontée non pas dans de grands résumés ou cartes, mais à travers des expériences interpersonnelles.

Classes, statistiques et capacités

Nous voulons que les joueurs puissent s’approprier les personnages. Au total, il y a 54 classes et chacune influe différemment sur les statistiques d’une unité. Les personnages choisissent entre 4 classes au niveau 10 et 4 classes au niveau 30. Chacune d’elles a ses propres capacités distinctes qui impliquent

Armes et combat

Conformément à notre objectif de choix du joueur, nous avons 160 armes uniques, chacune avec ses propres animations pour les attaques régulières et critiques. Au fur et à mesure que les personnages progressent et améliorent leurs armes, leurs capacités de combat changent, tout comme leur style visuel.

Aspects éternels

Tout au long du jeu, les joueurs collecteront les aspects éternels, manifestations physiques du pouvoir divin. Les unités peuvent être équipées d’un Aspect, modifiant leurs capacités dans le jeu. Les joueurs auront une grande variété de façons d’utiliser les skins, adaptant davantage le style de jeu de chaque personnage.

Captivité

Au fur et à mesure que le jeu progresse, les unités se lieront et deviendront amis. Au fur et à mesure que ces amitiés progressent, les joueurs pourront voir les conversations entre eux. Le nombre de liens qu’une unité peut avoir est limité, car ils représentent ses amis les plus proches. Ces liens influencent la progression des statistiques d’un personnage. Il y a plus de 600 conversations bonus à regarder.

Blessure grave

Lorsque les personnages sont vaincus au combat, ils sont blessés, ce qui réduit leurs capacités de combat. S’ils sont blessés suffisamment de fois, ils deviennent définitivement inutilisables. Nous ne croyons pas aux difficultés artificielles ou au fait de rendre les choses difficiles juste pour le plaisir. Les joueurs devront être prudents et réfléchis dans leurs décisions, mais nous faisons de notre mieux pour nous assurer que le défi du jeu provient de mécanismes clairs et compréhensibles plutôt que de tendances de mort instantanée ou de surprises formées pour forcer une réinitialisation.

Principales caractéristiques:

– Une histoire expansive et originale.

– 30 personnages jouables

– 54 classes de personnages jouables

– 160 armes / sorts uniques

– 120+ compétences

– Conception de cartes variée et stimulante

– Plus de 600 conversations entre les soldats qui composent votre armée

– Plus de 30 skins, des reliques qui changent la donne