Le jeu sera réédité avec une édition complète sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Switch.

Feardemic a annoncé avec une bande-annonce qu’en décembre prochain, il arrivera dans les magasins pour PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, ainsi que sur PC où sa version standard et DLC étaient déjà disponibles, DARQ: édition complète.

Sorti demain il y a un an sur ordinateur pour Steam et GOG, DARQ est présenté par ses managers, Déplier les jeux, comme une aventure d’horreur psychologique se déroulant dans un rêve lucide, basé sur un environnement effrayant et un Tension constante renonçant ainsi à la violence, à la violence et au sang. « DARQ raconte l’histoire de Lloyd, un garçon qui prend conscience qu’il rêve. Malheureusement pour lui, le rêve se transforme rapidement en cauchemar et toutes ses tentatives pour se réveiller échouent. Alors qu’il explore les recoins les plus sombres de son subconscient, Lloyd apprend à défiez les lois de la physique et manipulez la réalité malléable de ce monde onirique pour survivre », décrivent les responsables dans Steam.

L’édition complète de DARQ inclura également dans son achat The Tower, un contenu téléchargeable sorti en mars, et The Crypt, toujours en développement. Feardemic a également confirmé qu’au début de 2021 sortira le jeu au format physique.

DARQ est une aventure qui a eu un certain soutien parmi les critiques des utilisateurs de Steam, près de 1400 critiques pour la plupart positives. Mais peut-être que son nom est plus connu parmi les utilisateurs pour avoir joué dans une certaine tension avec Epic Games Store en restant sans atteindre la plate-forme car ce n’est pas exclusif.

En savoir plus: DARQ et Unfold Games.

