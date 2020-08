Microsoft a récemment annoncé que son abonnement Xbox Game Pass Ultimate commencerait avec l’intégration de la diffusion en continu xCloud. Maintenant, la société a donné plus de détails, y compris une date de sortie et une partie de la gamme à laquelle nous pouvons nous attendre. Vous pourrez diffuser sur vos appareils Android à partir du 15 septembre.

Un message Xbox Wire du vice-président de l’entreprise Kareem Choudhry indique que les membres de Game Pass Ultimate auront un accès en streaming à plus de 100 jeux. La société n’a pas annoncé de liste complète, mais a partagé plus de 30 des jeux qui composeront la gamme de streaming initiale. Ceux-ci incluent quelques grands noms comme Gears 5, Halo: The Master Chief Collection et Grounded récemment lancé. Vous pouvez consulter tous les jeux annoncés jusqu’à présent ci-dessous.

C’est ce qu’on appelle un lancement bêta dans 22 pays, pour assurer la stabilité à mesure qu’il évolue à partir de là. Ces marchés comprennent plusieurs pays d’Amérique du Nord et d’Europe, ainsi que la Corée du Sud. Vous pouvez également consulter la liste des marchés pris en charge ci-dessous.

Pour jouer aux titres Game Pass sur votre appareil mobile, vous devrez télécharger l’application Xbox Game Pass à partir de la boutique Android appropriée lors de son lancement le 15 septembre. De plus, Microsoft a annoncé des partenariats avec Razer, PowerA, 8BitDo et NACON pour créer de nouveaux accessoires tels que des clips pour téléphone et des contrôleurs séparés. Vous pourrez également jouer avec vos contrôleurs Xbox One et PS4 existants.

Jeux en streaming Xbox Game Pass xCloud:

Ark: Survival EvolvedBleeding EdgeCostume Quest 2Crackdown 3 (campagne) Destiny 2F1 2019Forza Horizon 4Gears of War: Ultimate EditionGears of War 4Gears 5 Ultimate EditionGroundedHalo 5: GuardiansHalo Wars: Definitive EditionHalo Wars 2Halo: The Master Chief CollectionHalo: Spartan AssaultHellblade: Senuaxa’s Sacrifice Edition : The Curse of BrotherhoodDonjons MinecraftLes mondes extérieursOri and the Blind Forest: Definitive EditionOri et la volonté des WispsQuantum BreakReCore: Definitive EditionRyse: Son of RomeSea of ​​Thieves: Anniversary EditionState of Decay 2: Juggernaut EditionSunset OverdriveSuper Lucky’s TaleyTell MeiTell Réalisateur CutWasteland 3Wasteland RemasteredYakuza Kiwami 2

Marchés pris en charge par Xbox Game Pass xCloud:

AutricheBelgiqueCanadaRépublique tchèqueDanemarkFinlandeFranceAllemagneHongrieIrlandeItaliePays-BasNorvègePolognePortugalSlovaquieEspagneCorée du SudSuèdeSuisseRoyaume-UniÉtats-Unis

