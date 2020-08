Nous détaillons tout ce que nous savons sur le prochain ensemble MTG Commander Legends, y compris la date de sortie, les cartes potentielles et les nouvelles règles de rédaction.

Après des mois, voire des années de spéculation, nous approchons enfin de la première officielle de l’ensemble Commander Legends.

Cependant, les fans ont encore beaucoup de questions, y compris quand la date de sortie sera réellement, à quelles cartes s’attendre et quelles règles de rédaction s’appliquent.

Commander Legends: date de sortie

Le set Magic: The Gathering «Commander Legends» sortira le vendredi 6 novembre 2020, selon les sources.

La date de sortie officielle de Commander Legends fait l’objet d’intenses spéculations depuis plusieurs mois maintenant, mais il semble que nous ayons enfin une idée décente pour une première fenêtre. Selon MTG Gamepedia, le produit Innovation de cette année sortira la première semaine de novembre.

Oui, il faudra peut-être encore plusieurs mois, mais selon le designer de Magic Gavin Verhey, cela fera «près de six ans que j’ai eu l’idée à l’origine». Alors, que sont vraiment quelques mois d’attente.

Cependant, il convient de noter que Wizards a révélé que l’Avant-première du pack Commander Legends commencera le 30 octobre, avec la possibilité de doubler les promotions d’Avant-première via EventLink.

Nous vous apporterons des mises à jour via cette page concernant le calendrier de sortie de Commander Legends.

Commander Legends: Cartes

Les rumeurs et les faux «spoilers» sur les cartes à venir ont été des conflits au cours des trois derniers mois environ. Cependant, nous avons quelques aperçus des cartes à venir grâce à Verhey dans son article – que je vous recommande vivement de lire de toute façon.

Bien que nous ne vous conseillons pas de rechercher les cartes Commander Legends par des moyens non officiels, il existe plusieurs «spoilers» qui ont fait surface en ligne et qui semblent être légitimes. Lien ici.

Commander Legends: Règles de rédaction

Verhey s’est rendu sur Twitter hier soir pour révéler certaines des règles de rédaction et des directives pour le prochain pack et, bien que celles-ci puissent changer dans les mois précédant novembre, il est une bonne source de confiance à ce sujet.

Le draft Commander Legends utilisera trois booster de draft par joueur et pour chaque choix, vous pouvez prendre deux cartes à la fois. Après le draft, les joueurs construisent un deck de 60 cartes similaire aux decks Magic traditionnels, avec la majorité des autres règles de Commander applicables.

Nous voyons «majorité» car il y a une exception notable, la règle Singleton ne s’applique pas, c’est-à-dire que vous pouvez jouer plus d’une copie de carte si elle est draftée. Bien que cela ne se produise pas régulièrement, il est intéressant que cela soit spécifiquement mentionné.

Nous vous apporterons des mises à jour sur Commander Legends dès que plus d’informations seront révélées.

