Bande-annonce de Dead By Daylight

Dead By Daylight vient de recevoir une bande-annonce géniale pour le chapitre 17, mais les fans veulent désespérément savoir quand la date de sortie est et qui est le nouveau tueur!

Il n’y a pas beaucoup de jeux offrant un meilleur contenu post-lancement que Dead By Daylight.

De Stranger Things à Silent Hill, les DLC de DBD sont géniaux et une nouvelle bande-annonce pour le chapitre 17 vient de sortir.

Dead By Daylight Chapitre 17: New Killer

L’identité du tueur du chapitre 17 n’est pas encore connue, mais d’après la bande-annonce, la plupart des gens croient qu’il s’agit d’un loup-garou.

Nous pensons que la bande-annonce montre un homme en sweat à capuche sur le point de se transformer en sa véritable forme de loup-garou. De plus, la lumière pâle aux bords de la scène pourrait facilement être la lumière fantomatique d’une pleine lune.

Cependant, tout cela n’est encore que spéculation. Nous espérons obtenir plus d’informations dans les semaines à venir, alors revenez régulièrement.

Yo new Dead By Daylight killer pourrait être un loup-garou, ou quelque chose dans cette veine (jeu de mots intentionnel, car la bande-annonce semble impliquer une injection) – putain de carl idk (@ MrPokemaniac3) 14 août 2020

Dead By Daylight chapitre 17: Date de sortie

La date de sortie officielle du chapitre 17 de Dead By Daylight n’a pas été officiellement confirmée, mais nous nous attendons à ce que ce soit le mercredi 2 septembre.

Notre première pensée était que DBD 17 sortira soit à Halloween, soit à un moment donné avant la célébration macabre.

Cependant, si le nouveau tueur est un loup-garou, une date de sortie plus réaliste pour le chapitre 17 serait le 2 septembre – la date de la prochaine pleine lune!

Une date de sortie début septembre aurait du sens en ce qui concerne le calendrier de sortie du contenu DLC précédent, c’est-à-dire décembre (Cursed Legacy) – mars (Chains of Hate) – juin (Silent Hill).

Cela vaut mieux être un loup-garou ou je supprime le jeu – ThatCarbonFox (@ Dangerous_fox13) 14 août 2020

Dead By Daylight 17 VF: Survivant

Semblable à l’identité du nouveau tueur, le survivant du chapitre 17 de Dead By Daylight n’a pas été officiellement révélé.

Cependant, si le nouveau monstre est bien un loup-garou, pourrait-il être quelqu’un qui chasse le canin mythique dans la culture populaire?

Une représentation de Neon Joe, The Brothers Grimm, Selene from Underworld ou même Little Red Riding Hood? Nous attendrons et verrons.

