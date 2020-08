L’un de ces titres qui arrivera au format physique et que sûrement un grand nombre de joueurs de RPG à l’ancienne attendent comme de l’eau en mai sur Nintendo Switch est Club tactique de Wintermoor, qui a été développé par EVC et sera publié grâce à Versus Evil. Cependant, il est maintenant temps de savoir quel jour exact nous pouvons rejoindre le club pour explorer Wintermoor Academy, car son emplacement a finalement été dévoilé. date de sortie de la console hybride Big N.

Tout au long des plus de 40 concours que nous devrons combattre au Wintermoor Tactics Club après les cours, nous découvrirons la vérité derrière cette guerre dans laquelle les étudiants risquent la survie de chacun des clubs qui font partie de l’Académie Wintermoor. Ainsi, Alicia et le reste des membres de son club exploreront l’académie (avec un total de 7 personnages jouables) et se feront un grand nombre d’amis qui les aideront à rassembler toutes les informations nécessaires. Le moment est venu de nous battre de toutes nos forces pour défendre cet endroit où nous pouvons enfin nous intégrer! Bien sûr, nous devrons encore attendre un peu plus longtemps, car il ne sera pas disponible dans le Boutique en ligne Nintendo Switch jusqu’à la prochaine 10 septembre 2020.

De cette façon, il reste encore un peu plus d’un mois pour profiter des matchs du Wintermoor Tactics Club, mais cette fois passera sûrement et, avant que nous le sachions, nous lancerons les dés avec le reste des membres du club. Et vous, avez-vous déjà rejoint un club parascolaire de ces caractéristiques avec vos amis?

