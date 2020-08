Par Rodolfo León

19.08.2020 à 12h26

À la surprise de tous, Warner Bros a confirmé que son grand événement de DC, dans lequel tout ce que l’éditeur a à offrir au public sera montré, il sera divisé en deux jours: le 22 août et le 12 septembre. La raison qui a conduit l’entreprise à prendre cette décision est inconnue.

Ce qui reste dans la programmation de ce samedi, c’est le contenu qui était à l’origine destiné au « Hall of Heroes », c’est-à-dire les aperçus des films de Suicide Squad, Wonder Woman 1984, The Batman, Shazam, Flash, Aquaman et Black Adam, en plus de la présentation du nouveau jeu vidéo de Rocksteady de Suicide Squad: Tuez la Justice League.

La programmation qui a été déplacée est celle destinée aux salles appelées « WatchVerse, KidsVerse et YouVerse. » Un panneau qui a été ajouté à partir de ces sections à l’horaire de samedi est un aperçu de la série de Éclat.

DC a publié une nouvelle bande-annonce de l’événement avec tout ce dont nous pouvons profiter samedi prochain 22, ici vous pouvez en profiter:

