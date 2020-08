Il y a quelques semaines, il a été dit avec une autonomie allant jusqu’à quatre heures par rapport à ce qui était expérimenté dans le DualShock 4 standard.

Quelques nouvelles images de DualSense partagées sur Twitter nous permettent de connaître une donnée très attendue par les utilisateurs sur la nouvelle télécommande Sony pour PlayStation 5. Plus précisément, nous parlons de la capacité de la batterie, qui selon ces instantanés serait 1560 mA. Pour mettre les choses en contexte, le DualShock 4 est venu sur PS4 offrant 800 mA, jusqu’à 1000 mA actuellement.

Cette plus grande capacité du contrôleur n’est pas une surprise comme ils se souviennent dans Wccftech, et c’est qu’il y a quelques jours, selon la rumeur, l’appareil donnerait trois à quatre heures d’autonomie en plus aux propriétaires du DualSense par rapport à celui expérimenté en standard par le DualShock 4 de la PlayStation 4 actuelle, permettant ainsi des sessions de jeu plus longues sans se soucier de changer la batterie du contrôleur ou de tout autre problème. Bien sûr, nous devrons attendre d’autres tests officiels une fois que la console sera disponible dans les magasins.

Le nouveau contrôleur sans fil pour PS5 a été l’une des premières annonces de la console, se montrant au public avec la promesse d’offrir un expérience de jeu plus profonde et plus immersive grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que l’offre de retour haptique et d’effets de déclenchement dynamiques. Le contrôleur, quant à lui, intègre un microphone intégré et un bouton Créer, le tout intégré dans un design iconique et pratique. A propos de ces actualités, Galaxy666, source sur Twitter de ces images, mentionne que les utilisateurs ne seront pas déçus: « il est bien plus confortable que le DualShock 4 ». «Le retour haptique est magique, et les déclencheurs semblent avoir des mécanismes très complexes», a-t-il ajouté, rappelant que les boutons sont sans lumière.

Le design DualSense s’est avéré assez prometteur pour les lecteurs de 3DGames, tandis que d’autres développeurs de l’industrie n’ont pas hésité à vanter certaines de ses nouveautés, telles que celles de Naughty Dog, qui, selon eux, offriront des tonnes de possibilités. Nous le verrons plus tard cette année, quand il fera ses débuts aux côtés de PlayStation 5.

En savoir plus: PlayStation 5 et DualSense.

