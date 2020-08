C’était avec l’arrivée de Xbox 360 et Playstation 3 lorsque la popularité des jeux en ligne avait une portée mondiale. Nous avons tous apprécié depuis lors jeux multijoueurs comme FIFA ou Call of Duty, entre autres jeux, dans le confort de notre maison et aussi avec des gens de partout sur la planète.

Avec le succès du multijoueur en ligne sont venus des mots comme trolls ou rat boy, ce dernier très répandu dont la popularité a transcendé les réseaux sociaux et les forums, étant peu nombreux qui ne le savent pas ou l’ont entendu. Si vous ne savez toujours pas comment identifier l’un de ces enfants rats, nous vous dirons quelles sont ses caractéristiques et ses points de différenciation.

Qu’est-ce qu’un enfant rat?

Il n’existe pas de définition du «rat boy», mais il existe des éléments communs entre eux. Il s’agit généralement de jeunes entre 8 et 18 ans, avec une voix assez aiguë que dans les jeux multijoueurs (notamment les tireurs) et un personnage au moins irascible.

[[H3:El ‘niño rata’ aparece en Los Simpson]]

Comme nous vous l’avons déjà dit dans Neox Games il y a quelque temps, en[[LIEN:EXTERNAL|||https://neoxatresmediacom/games/noticias/curioso/insulto-mas-famoso-internet-que-prediieron-simpson-hace-anos_201704285902f7ee0cf2461b6decdb70html|||[[LINK:EXTERNO|||https://neoxatresmediacom/games/noticias/curioso/insulto-mas-famoso-internet-que-predijeron-simpson-hace-anos_201704285902f7ee0cf2461b6decdb70html|||Les Simpsons ont déjà appris une partie du sens de la définition de «rat boy»]]. Dans l’un des chapitres, nous voyons Homère idéaliser sa famille. Alors que Marge ou Lisa sont parfaites pour le père de famille, Bart est le contraire, surnommé «rat boy», ce qui ne va pas bien avec le garçon. Plus tard, Internet ferait sa magie. Le surnom d’Homère serait étendu aux jeux vidéo et donc à tous ces jeunes qui, agacés par une situation pendant le match, se sentiraient frustrés et se plaindraient du chat vocal.

Vos jeux vidéo préférés: Call of Duty et Minecraft

Petit à petit, nous rétrécissons la clôture pour identifier les soi-disant enfants rats, du moins dans leur comportement, mais qu’en est-il des jeux dans lesquels nous pouvons les retrouver? Minecraft et Appel du devoir ce sont principalement leurs «bases d’opérations». Des jeux qui balaient les plateformes vidéo et auxquels eux aussi veulent se joindre en tant que créateurs de contenu. Bien que vous ne les trouviez pas dans Minecraft en raison de la confidentialité des serveurs, dans Call of Duty, il ne sera pas très difficile d’en trouver quelques-uns.

[[H3:Definiendo los gustos de un ‘niño rata’]]

Entre les parties de leurs jeux préférés, les enfants rats passent de nombreuses heures sur des plateformes comme YouTube ou Twitch, car ils obtiennent une partie de leur «inspiration». Quand il s’agit de goûts musicaux, vous ne les verrez jamais écouter Bach ou Miles Davis. Ils évolueront entre tout ce qui est un succès retentissant au niveau commercial, avec accent particulier sur le genre trap ou reggaeton. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les ratchildren tentent de percer (par morsures) parmi la communauté youtuber, ils n’hésiteront donc pas à spammer leurs chaînes. Pour cela, ils utiliseront un spam puissant à la fois sur les réseaux sociaux comme dans les chaînes les plus populaires, Willyrex, Rubius ou Alexby servent d’exemple parmi d’autres.