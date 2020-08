Microsoft a partagé le premier aperçu du tableau de bord avec lequel vous serez accueilli sur la Xbox Series X, ce qui n’est pas trop différent de ce que vous pourriez voir bientôt sur la Xbox One. Avec l’idée du jeu intergénérationnel à cœur, peu de choses changent visuellement avec le tableau de bord – mais il y a des améliorations qui le rendront beaucoup plus rapide à utiliser.

Surnommé la nouvelle Xbox Experience, Microsoft unifie toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez vous engager avec Xbox. Cela signifie qu’il est plus facile de tout faire depuis votre console Xbox, votre PC ou votre smartphone, chacun d’eux se sentant aujourd’hui comme des écosystèmes entièrement différents. Le partage de captures d’écran de votre Xbox Series X, par exemple, sera désormais instantané avec l’application Xbox sur les téléphones, évitant ainsi d’avoir à attendre qu’elles apparaissent sur votre compte OneDrive.

Le tableau de bord de la série X sera également plus rapide, mais pas seulement à cause du matériel sur lequel il fonctionne. Microsoft affirme que le chargement du tableau de bord depuis le démarrage est désormais 50% plus rapide, tandis que la navigation de retour à la maison à partir d’un jeu sera « presque 30% » plus rapide. Le langage de conception a également changé pour mieux mettre en évidence les trois aspects que les joueurs utilisent le plus – Accueil, Guide et Magasin – afin que vous puissiez y accéder plus rapidement et avec moins d’appuis sur les boutons. Microsoft a également révélé précédemment que le Store allait bientôt faire sa propre refonte.

Une partie de cela est déjà évidente dans les mises à jour que Microsoft a continuellement apportées au tableau de bord Xbox One, mais il est encore affiné. Si vous ne prévoyez pas de passer à une nouvelle console à la fin de cette année, vous bénéficierez également de ce changement car ils seront déployés sur toutes les consoles Xbox One en même temps. Certaines fonctionnalités sont déjà en cours de test avec les joueurs Xbox One, donc cela pourrait s’avérer être un bon endroit pour régler les problèmes avant le lancement de la série X en novembre.

La Xbox Series X sera lancée sans Halo Infinite après que 343 Industries ait retardé le jeu de tir à la première personne en 2021. Microsoft a encore plus à révéler, cependant, avec une rumeur d’événement se déroulant ce mois-ci pour présenter la Xbox Series S.