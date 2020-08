Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Alors que la tendance actuelle pour les jeux d’horreur en gros plan est des expériences à la première personne et immersives, il semble que cela ait ouvert la possibilité aux propositions classiques de Survival Horror de renaître avec des projets autonomes. Tel est le cas de Tormenten Souls, un jeu qui fait appel aux éléments traditionnels du genre et qui est en développement pour PS4, Xbox One, Switch et PC Steam.

Il y a quelques jours, PQube, Abstract Digital et Dual Effect ont présenté la nouvelle bande-annonce de Tormented Souls, un jeu qui fera ses débuts en 2021 et qui s’inspire du style classique de Resident Evil, Silent Hill et Alone in the Dark. Là, nous jouerons le rôle de Caroline Walker, qui se réveille dans le manoir Winterlake qui a été transformé en hôpital. Sans savoir ce qui s’est passé, la protagoniste se rendra vite compte que cet endroit pourrait bien être son pire cauchemar pour toute l’horreur qu’elle est sur le point de vivre.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, Tormented Souls s’appuie sur les angles de caméra traditionnels de Survival Horror d’il y a 2 décennies, ainsi que sur des sections d’énigmes et d’affrontements avec des forces paranormales.

