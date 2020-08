FIFA 21 Il a sorti une nouvelle bande-annonce, cette fois axée sur l’actualité jouable du jeu vidéo. S’il est vrai que nous aurons l’expansion et les améliorations de plusieurs des modes de jeu les plus connus à ce jour, le titre d’EA Sports ne sera pas sans optimisation en termes de contrôle des joueurs.

Dans la vidéo la plus récente de FIFA 21, nous avons pu connaître plusieurs des détails les plus remarquables qui feront de cette nouvelle tranche un pas en avant dans la franchise. L’une des caractéristiques les plus remarquables est la soi-disant «Dribble agile« Autrement dit, la possibilité de marchander plus vite au contraire. Non moins important est le contrôle des joueurs sans ballon. Avec FIFA 21 on remarquera une amélioration notable des joueurs qui, sans le ballon, profiteront de la course et des trous disponibles pour se positionner correctement pour recevoir le ballon et tirer au but.

L’un des aspects les plus critiqués de ces dernières années a été la position des joueurs sur le terrain, qui a donné lieu notamment lors des attaques à se retrouver constamment hors-jeu. Grâce à une IA amélioréeLes joueurs qui tenteront de trouver le trou connaîtront la dernière ligne défensive du rival, retardant sa position en cas de hors-jeu. Des fonctionnalités qui, bien sûr, s’appliquent également aux défenseurs qui joueront désormais mieux leur rôle.

Une autre des grandes nouveautés de FIFA 21 est le système de collision, maintenant beaucoup plus réaliste dans chaque situation, que ce soit en 1 contre 1 ou dans la «bataille» classique dans la petite zone pour dégager le ballon. Enfin, FIFA 21 nous donnera la possibilité de contrôler chaque joueur en détail manuellement dans chacune des situations, ce que les plus experts de la saga apprécieront sans aucun doute.

FIFA 21 sera disponible sur 9 octobre pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series X recevront gratuitement une mise à niveau vers la version de nouvelle génération.