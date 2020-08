Guerriers à roues. Eh bien, druide à roues, voyou, clerc et barbares. Photo: Miniatures de strates

Tout d’abord, la remarquable Sara Thompson crée un ensemble de règles pour les fauteuils roulants de combat pour Dungeons & Dragons 5E. Maintenant, Strata Miniatures, fabricant de petites figurines de jeu de rôle, a créé une ligne de héros fantastiques à roues prêts à se battre, une partie de toutes les ventes allant à Ehlers-Danos Support UK.

Je dois admettre qu’il a été plus difficile d’entrer dans l’état d’esprit du jeu de rôle depuis que j’ai perdu l’usage des deux tiers inférieurs de mon corps en 2018. Mon fauteuil roulant est une grande partie de ma vie, et c’est bizarre de le laisser derrière, même lors d’une expédition aux Barrier Peaks ou d’une plongée profonde dans la Tombe d’Elemental Evil (oui je suis vieux).

Maintenant, je peux emmener mon fauteuil roulant avec moi, ou du moins une alternative fantastique prête au combat. Sara Thompson, qui crée du contenu sur les personnes handicapées pour les jeux de rôle sur table, a élaboré un ensemble de règles maison permettant aux joueurs d’utiliser des fauteuils roulants magiques avec des roues ultra-résistantes, la capacité de flotter (prendre ça, des escaliers) et d’autres capacités mystiques. . Ils sont construits pour le confort, contiennent beaucoup de rangement pour le matériel et peuvent même être utilisés pour attaquer des ennemis, tout comme mon vrai fauteuil roulant. Et au cas où imaginer tout ce qui ne serait pas assez bien, Strata Miniatures propose un ensemble de quatre figurines qui semblent suffisamment féroces dans leurs postes de combat roulants.

Mon préféré, et celui que j’ai acheté, est le voyou elfe. Elle ne me ressemble en rien, mais son petit sourire sournois est tout moi. J’adore jouer au rogue sournois dans les RPG. Je parie que sa chaise a un sort de silence. Regardez ces roues doublées de poignards! C’est un utilisateur de fauteuil roulant badass.

G / O Media peut obtenir une commission

Je suis aussi un grand fan de la figure du clerc, car chaque clerc que j’ai jamais connu va faire quelque chose de stupide et d’insouciant dans ce fauteuil roulant, et je m’amuse à l’imaginer.

Chacune des quatre miniatures est disponible à l’achat sur le site Web de Strata Miniatures pour 15,00 £ pour une figurine en métal et résine prête à peindre ou 5,00 £ pour les fichiers d’imprimante 3D à créer vous-même. Mon imprimante 3D est une poubelle, alors je suis allé chercher la figure complète. Comme mentionné précédemment, 25% des bénéfices sont reversés à Ehlers-Danos Support UK, une organisation caritative qui soutient souffre d’un certain nombre de maladies génétiques qui affectent le tissu conjonctif du corps.

Mon Dieu, regardez les roues du trajet du druide humain. C’est tellement parfait. Découvrez ses petits pieds nus.

Je m’excuse d’être si excité, mais c’est une chose excitante pour les personnes confinées aux fauteuils roulants et autres appareils de mobilité. Serait-ce plus facile si je jouais juste un personnage avec des jambes qui travaillent? Peut-être, mais ce ne serait pas moi. Je suis beaucoup plus proche de ça: