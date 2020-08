Les remises hebdomadaires du 20 août sur GTA 5 Online sont ici et avec de grosses économies pour les voitures classiques et les véhicules aquatiques, lisez la ventilation complète ci-dessous.

Les remises hebdomadaires pour le multijoueur GTA 5 ont été actualisées et nous sommes prêts à économiser une partie de notre argent durement gagné grâce à ces offres bon marché.

Cette semaine, le 20 août, le prix de certaines voitures classiques et de gangs sera réduit, avec des économies également dans la gamme de véhicules aquatiques.

Découvrez une liste complète des véhicules à prix réduit ci-dessous.

GTA 5 Véhicules à prix réduit: Voitures



Deveste Huit: 1 256 500 $

Échangiste: 454500 $

190Z: 450 000 $

Viseris: 437500 $

Savestra: 495 000 $

Rapid GT Classique: 442500 $

Torero: 499 000 $

Infernus classique: 457500 $

Mamba: 497 500 $

Sterling GT: 487500 $

Type Z: 475 000 $

APC: 1 627 500 USD / 2 164 575 USD

Ruiner: 2000, 3 024 000 dollars

Véhicules à prix réduit: avions et hélicoptères

Akula: 1 949 500 dollars

Buse: (Inconnu)

GTA 5 Véhicules à prix réduit: bateaux et sous-marins



Remorqueur: 875 000 $

Toro: 1 225 000 $

Kraken: 927500 $

Annexe: 87 500 $

Speeder: 227500 $

Marquis: 289 793 $

Jetmax: 209 300 $

Squalo: 137 634 $

Suntrap: 17612 $

Tropique: 15 400 $

Requin de mer: 11 829 $

Contenu à prix réduit

40% de réduction sur les arcades

30% de réduction sur Arcade Drone Station

30% de réduction sur les yachts

30% de réduction sur les conversions de Benny

40% de réduction sur les propriétés du garage (hors appartements)

