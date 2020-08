Il est temps de retourner dans la zone aérienne européenne et de vous armer de patience à la recherche de récompenses.

Tout comme GinsorKR avait prédit le « dataminer » par excellence de Destiny 2, Bungie récupérera le Événement Solstice of Heroes pour son tireur de butin le 11 août. Et selon sa bande-annonce correspondante, que vous pouvez voir en pièce jointe dans l’actualité, elle durera jusqu’au 8 septembre. Son fonctionnement est, pour l’essentiel, très similaire à ce que nous avons vu dans l’édition 2019, même si le répertoire des butins a été renouvelé pour cette occasion.

Comme cela s’est produit à l’époque, il est temps de se rendre Zone aérienne européenne dans une mission à durée limitée où une équipe de trois affronte divers mini-boss contre la montre. Lorsque le temps presse, un boss apparaît et, après avoir été vaincu, laisse tomber une série de coffres équivalents aux mini-boss avec lesquels nous avons terminé dans des zones aléatoires de la carte. Cette mission est l’une des clés (mais pas la seule) pour gagner le nouvelle armure Solstice, qui en 2020 montre une belle lueur élémentaire lorsqu’il est amélioré au maximum.

Sur leur blog officiel, Bungie a également dévoilé une liste de objets cosmétiques comme les colibris, les navires et les émoticônes qui arriveront à Eververse pendant l’événement. Dans la même publication, nous pouvons également voir les exigences pour améliorer l’armure, parmi lesquelles figurent l’achèvement d’un assaut en difficulté Grand maître, sept victoires dans les Essais d’Osiris et d’autres moins imposants. Solstice of Heroes sera disponible pour tous les joueurs, quelles que soient les extensions et les saisons disponibles.

Pour rappel, l’extension Beyond Light a reporté sa sortie au 10 novembre, prolongeant à son tour la saison des visiteurs.

En savoir plus: Destiny 2 et Bungie.

