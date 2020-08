Après avoir reçu des critiques très positives pour sa version PC (Steam), Jenny LeClue: Detectivu prochainement sur Nintendo Switch 26 août. Pour vous encourager à l’essayer, nous vous proposons aujourd’hui ses 30 premières minutes de jeu.

Cette vidéo n’est pas réalisée par NextN, nous devons donc remercier et créditer Nintendo Hall, la chaîne YouTube qui a publié ces 30 minutes de jeu.

Jenny LeClue: Detectivu nous met dans la peau de Jenny, une jeune détective ingénieuse et en herbe qui devra entreprendre un voyage à la recherche d’indices pour prouver l’innocence de sa mère, qui a été accusée de meurtre. Le jeu aura l’option de «dialogues automatiques afin que vous puissiez profitez-en comme si c’était un film. De plus, il y aura un doublage complet et inclura la possibilité d’utiliser des commandes tactiles, ainsi qu’un localisation en 14 langues (le nôtre parmi eux).

D’autres caractéristiques seront l’importance de nos décisions et la manière dont celles-ci affecteront le jeu, un style visuel réalisé à la main et inspiré de l’esthétique du XXe siècle, et une bande-son créée par la même personne. après la musique de Oxenfree et Old Man’s Journey (Andrew Rohrmann).

