Après le retour de Batman, Catwoman et Harley Quinn à Fortnite, nous devons activer à nouveau le signal Bat (ou le signal Bat si vous êtes à Gotham en Amérique latine) et nous préparer à Le dernier rire, un nouveau bundle pour Fortnite.

Et, blagues à part, le Joker est l’un des personnages les plus importants de Batman et son véritable ennemi. Un personnage qui ne peut pas être laissé en dehors du jeu et qui peut être apprécié (ou souffert) du prochain 17 novembre grâce à Le dernier rire.

Sera inclus dans ce lot:

Les vêtements Joker, Poison Ivy et Midas Rex. Choix de « mauvaise blague ». « Mutinerie de rires » accessoire de sac à dos. « Choix de vengeance de Joker. » Geste de « Choisissez une carte ».

Que vous l’appeliez The Joker, The Joker ou The Jokes, la vérité est que Ce lot semble être un must pour tout fan de DC qui aime Fortnite. Vous pouvez l’obtenir au format numérique ou physique, et bien qu’il n’y ait toujours pas de prix officiel, nous estimons qu’il sera en ligne avec les autres offres proposées par Epic Games.

Enfin, et bien que ce ne soit pas un problème affectant le Nintendo eShop, je tiens à vous informer qu’Epic Games a annoncé que très bientôt, il révélera comment les joueurs PC et les plates-formes mobiles pourront se procurer Le dernier rire.

