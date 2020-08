Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Devolver Digital a réussi à nouveau en publiant un jeu qui est devenu un succès en quelques jours: Fall Guys: Ultimate Knockout. En raison de la popularité de l’indie, beaucoup recherchent un moyen de profiter de son succès et l’un des moyens est l’arnaque. Il y a quelques jours, il y avait une vulnérabilité dans Steam d’Argentine, dont les escrocs ont profité et pour les arrêter, Devolver Digital a affecté plusieurs utilisateurs innocents.

Pendant quelques jours, Fall Guys était disponible sur Steam en Argentine à un prix beaucoup plus bas que dans d’autres régions, ce qui a amené les escrocs et les revendeurs à obtenir le jeu à un prix avantageux et à en profiter en le vendant à d’autres joueurs. .

Le distributeur Devolver Digital a pris des mesures à ce sujet et a ajusté le prix du jeu dans le magasin argentin, car le précédent était incorrect. De même, il a annulé plusieurs clés que les utilisateurs achetaient légitimement, ne leur offrant qu’un remboursement de la transaction, ce qui n’était pas suffisant pour acheter le titre au nouveau prix.

Les joueurs concernés pourront récupérer leur copie de Fall Guys

En raison de ce qui précède, Devolver Digital s’est excusé et a offert un moyen aux joueurs concernés de récupérer leur copie du jeu. Tout ce que les utilisateurs doivent faire est d’envoyer un e-mail à support@devolverdigital.com avec les détails de la transaction et l’adresse e-mail du compte Steam.

Merci pour votre soutien et excuses pour la gêne occasionnée. Nous promettons de faire mieux à l’avenir et nous prendrons soin de toute la communauté qui a été touchée », a déclaré le distributeur.

Faites-vous partie de ceux qui ont acheté Fall Guys avec cette remise anormale sur Steam d’Argentine? Avez-vous pu récupérer votre copie du jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Il y a quelques jours, le développeur Mediatonic a lancé un concours auquel diverses marques peuvent participer pour apparaître dans le jeu tout en soutenant une bonne cause. D’autre part, nous vous disons que les utilisateurs peuvent faire de l’élimination de l’équipe jaune une réalité.

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC, mais il est possible qu’il atteigne plus de plates-formes. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant cette page.

