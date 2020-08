L’organisation européenne de l’e-sport, Dignitas, a révélé la majorité de sa liste de Valorant.

Les quatre membres choisis par Dignitas ont joué auparavant sous l’équipe des sans-abri lors de l’événement Pax Arena Invitational Ignition Series et de la série Pittsburgh Knights Invitational Gauntlet. L’équipe de quatre hommes se compose de Rory «dephh» Jackson, Harrison «Psalm» Chang, Kevin «en équilibre» Ngo et Phat «supamen» Le. Le cinquième membre de l’équipe n’a pas encore été annoncé mais sera révélé d’ici la fin de la semaine.

Cet endroit est sympa. Prenons-le. Bienvenue à notre nouvelle équipe @PlayVALORANT!

🟡 @psalm

🟡 @dephh_csgo

🟡 @POISEDcsgo

🟡 @supamencf

🟡 5ème à confirmer pic.twitter.com/eiOsIwqu0F – Dignitas (@dignitas) 20 août 2020

Plus de sans-abri

L’ancien joueur de CS: GO est un pilier de cette équipe, se démarquant en tant que leader potentiel du jeu. Son expérience est que CS: GO est bien connue, connaissant auparavant un succès mineur avec CompLexity Gaming. «Nous avons l’intention de faire sensation dans Valorant», a déclaré Dephh à Forbes. «Nous sommes ici pour créer des intrigues et des rivalités auxquelles les fans de Dignitas peuvent faire partie. Savoir que Dignitas a été fondée à l’origine au Royaume-Uni est une grande inspiration pour moi personnellement de rejoindre l’organisation. J’ai affronté Dignitas à plusieurs reprises au cours de ma carrière de joueur et je suis fier de rejoindre une organisation aussi prestigieuse. «

Psalm a gagné sa renommée dans le monde Fortnite, remportant la deuxième place de la Fortnite World Cup en 2019. En avril de cette année, il a publié un message sur Twitter en disant: «Mon rêve est d’être le concurrent le plus décoré de l’histoire du jeu. J’ai les yeux fixés sur Valorant ensuite ». Les deux autres membres de Dignitas, Poised et supamen, ont des carrières compétitives avec une poignée de distinctions. Supamen était un joueur Crossfire de rang divin, un jeu de tir tactique antérieur à CS. Poised a concouru au niveau semi-professionnel dans CS: GO pendant un certain temps seulement pour passer à Valorant plus tôt cette année.

L’équipe était une force perturbatrice dans les tournois, prenant au dépourvu les équipes de haut niveau. Il n’y a pas encore de mot sur le cinquième joueur, mais l’équipe participe au tournoi Pop Flash de ce week-end. C’est le moment pour Dignitas de dominer et d’obtenir un placement élevé pour leur premier tournoi en équipe.

