Il reste moins pour la grande première de DiRT 5 sur PC et consoles. Et malgré le fait qu’il reste encore quelques mois, la société est prête à préparer les joueurs à cette grande première puisque son intérêt est que les joueurs puissent profiter de la meilleure expérience possible à tout moment, tant en termes de Concernant la section jouable et la qualité des graphismes.

Pour que ce dernier objectif puisse être atteint avec une totale facilité, l’entreprise partagé via l’onglet Steam les exigences auxquelles nous devons répondre pour profiter de l’aventure à la fois avec les meilleurs graphismes et dans sa version un peu plus juste pour les ordinateurs qui sont déjà derrière eux depuis quelques années. Par conséquent, ci-dessous, nous partageons avec vous les données officielles.

Dirt 5 | Codemasters

Configuration minimale requise pour DiRT 5 sur PC

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits) Processeur: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300 Mémoire: 8 Go de RAM Carte graphique: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480 DirectX: Version 12 Stockage: 60 Go d’espace disponible Son: compatible DirectX

Configuration requise pour DiRT 5 sur PC

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits) Processeur: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X Mémoire: 16 Go de RAM Carte graphique: NVIDIA GTX 1070 Ti / AMD Vega 64 DirectX: Version 12 Stockage: 60 Go d’espace disponible Son: compatible DirectX

DiRT 5 verra la lumière le 16 octobre prochain sur PC, Xbox One et PlayStation 4, avec une sortie plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X, dont les consoles, pour le moment, nous ne connaissons pas leur date de sortie officielle, même si elles devraient être la grande révolution d’ici la fin de cette année.