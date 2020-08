Les courses reviennent avec le spectaculaire simulateur Codemasters. La saga se prépare pour le DiRT 5 grande première, l’un des titres qui promet d’être une grande révolution pour les joueurs. Et même si pour le moment nous apprenons de petits détails qui confirment à quel point cette expérience sera formidable, aussi nous recevons des nouvelles douces-amères.

Cela vient d’un léger changement de date pour sa première. Un titre qui, même si sa première était prévue le 9 octobre, effectuera enfin son arrivée le 16 octobre. C’est un petit retard dans sa date de sortie, donc ce ne sera pas quelque chose qui affectera trop l’expérience attendue par les joueurs, même si cela nous garantit que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour pouvoir tester le titre.

Cette annonce a été faite via le compte Twitter officiel de la société, où il est également mentionné que les joueurs auront trois jours d’accès anticipé pour pouvoir essayer la grande action de ce titre incroyable. Bien sûr, un accès à partir duquel seuls ceux qui obtenir l’édition amplifiée, qui recevra également une série de contenus exclusifs.

DiRT 5 sera disponible à partir du 16 octobre, à quel moment les joueurs peuvent profiter d’une grande variété de contenus qui permettront à tous les fans de simulateurs de course de profiter de la meilleure expérience. Une proposition dans laquelle, en plus, nous aurons une grande variété de modes de course et toutes sortes de véhicules frappants.