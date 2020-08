L’édition amplifiée du jeu vidéo de course Codemasters arrivera avec un accès anticipé de trois jours.

Codemasters a annoncé ce matin que le lancement de DiRT 5 en PC, PS4 et Xbox One Il ne sera pas donné le 9 octobre comme prévu, mais une semaine plus tard, le 16 octobre. Avec ce changement, le Accès anticipé 72 heures vendues pour inciter Édition amplifiée du jeu vidéo de course.

«Merci pour tout votre soutien et votre enthousiasme manifestés maintenant; nous avons encore beaucoup plus à vous apprendre« a commenté le compte Twitter de la production sans laisser de détails sur les raisons pour lesquelles la première du titre a été reportée d’une semaine. Ils ont commenté sur le réseau social qu’ils travaillent également activement sur le Version PS5 et Xbox Series X cela, rappelez-vous, ce sera totalement gratuit pour les utilisateurs qui achètent la production sur PlayStation 4 et Xbox One respectivement.

Le développement de Codemasters a été le protagoniste ces mois-ci pour être l’un des premiers travaux à parier sur 120 FPS dans les nouvelles machines. Si vous voulez en savoir plus sur la production, vous pouvez lire les impressions avec DiRT 5 du collègue Alejandro Pascual où il a apprécié que le titre semble vouloir retrouver cette hégémonie que vous avez gardé pendant une courte période dans la génération précédente avec DiRT 2 et 3.

Pour ceux qui s’intéressent au DiRT 5: Amplified Edition, il coûte 74,99 euros sur Steam et 89,99 euros sur le PlayStation Store et le Microsoft Store et est vendu avec l’incitation à donner les clés de tout ce que propose le jeu de course hors route le plus audacieux. et courageux et soyez le premier à obtenir tout ce qui sera créé après le lancement:

Accès anticipé de trois jours

Ford F-150 Raptor PreRunner par Deberti Design

Ariel Nomad Tactical

Audi TT Safari

VW Beetle Rallycross

Trois sponsors exclusifs, avec de nouveaux objectifs, récompenses et skins

Augmentation des gains en pièces et en EXP

Accès à tout le contenu post-lancement, y compris un minimum de 12 voitures, 60 événements en mode Carrière, de nouveaux sponsors avec de nouvelles récompenses et skins, et bien d’autres éléments et fonctionnalités qui n’ont pas encore été révélés

En savoir plus: DiRT 5, Codemasters et dates de sortie.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["codemasters"]).setTargeting("genre", ["conducción","arcade"]).setTargeting("game", ["dirt-5"]).setTargeting("url_sha1", "f51ed3f1f03d738ef6181bd2410da56e6fe3bb35");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');