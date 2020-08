De nombreux joueurs sont impatients de recevoir de nouvelles informations sur la prochaine génération de consoles, surtout lorsqu’il se présente comme un grand saut à la fois graphiquement et en expérience pour les joueurs. Par conséquent, la société Bethesda a profité de l’occasion pour confirmer l’une des meilleures nouvelles pour les joueurs. A cette occasion avec la mention de deux titres spectaculaires qui recevront améliorations intéressantes pour PS5 et Xbox Series X.

DOOM Eternal et The Elder Scrolls Online Ils feront leur arrivée dans la nouvelle génération de consoles avec une série d’améliorations qui, pour le moment, n’ont pas été précisées, mais qui garantissent que les joueurs profiteront de la meilleure expérience possible. Le moment idéal pour les utilisateurs du monde entier de participer à l’un des plus grands défis.

Bien sûr, ce que l’entreprise a confirmé, c’est que tous les acteurs qui avoir la version PS4 ou Xbox One ils recevront automatiquement cette mise à jour. Autrement dit, ils auront la possibilité de sauter dans la nouvelle génération et de profiter de cette excellente version sans avoir à payer de prime pour cela. Une annonce parfaite pour tous ceux désireux d’essayer la grande nouvelle qui viendra avec cette génération.

Bien sûr, l’équipe Bethesda affirme qu’elle travaille dur pour pouvoir offrir aux joueurs les deux versions dès la sortie des consoles, bien que nous ne connaissions pas les dates de sortie de celles-ci pour le moment. Mais ce que nous savons, c’est que nous avons la possibilité de profiter de Doom Eternal et The Elder Scrolls Online dans PC, Xbox One et PlayStation 4.