Doom Eternal The Ancient Gods est le premier DLC du jeu de tir acclamé par la critique d’id Software, et sera révélé lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct le 27 août.

La nouvelle vient de Geoff Keighley, qui a récemment tweeté à propos de Doom Eternal The Ancient Gods. Il convient de noter que The Ancient Gods est sous-titré en tant que partie 1, ce qui signifie qu’il ne s’agira pas de la seule extension de campagne pour Doom Eternal, ni d’un add-on autonome en termes de continuité narrative.

Ne manquez pas la première mondiale de THE ANCIENT GODS: PART 1, la nouvelle extension de la campagne de @DOOM Eternal pendant @gamescom Opening Night Live, diffusée en direct le 27 août! #SummerGameFest pic.twitter.com/62el9RdSPx – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 7 août 2020

«Ne manquez pas la première mondiale de The Ancient Gods: Part 1, la nouvelle extension de campagne de Doom Eternal lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct, diffusée en direct le 27 août», a écrit Keighley.

Dans l’état actuel des choses, nous ne savons pas grand-chose sur Doom Eternal The Ancient Gods, mais nous n’avons pas à attendre particulièrement longtemps jusqu’à ce que plus d’informations soient révélées. Compte tenu de sa nature en tant que «partie 1» d’un récit plus long, il est raisonnable de supposer qu’il s’agira de la première de plusieurs extensions d’histoire consécutives conçues pour s’appuyer sur l’histoire introduite dans le jeu de base.

Dans le même ordre d’idées, Bethesda a récemment annoncé que Doom Eternal et The Elder Scrolls Online bénéficieront de mises à niveau gratuites de nouvelle génération pour PS5 et Xbox Series X, ce qui signifie que si vous possédez déjà l’un de ces jeux pour la génération actuelle, vous recevrez automatiquement votre copie améliorée gratuitement. Apparemment, Bethesda va annoncer un programme similaire pour plusieurs de ses autres jeux dans un proche avenir.

Peut-être seront-ils annoncés lors de la QuakeCon, qui commence aujourd’hui 7 août et se poursuivra jusqu’au dimanche 9 août.

Si vous n’avez pas encore joué à Doom Eternal et que vous envisagez de le récupérer avant The Ancient Gods, assurez-vous de consulter d’abord notre critique. Fondamentalement, si cela s’appuie sur un excellent combat, alors nous sommes extrêmement excités. Si cela ajoute plus de natation … disons simplement qu’il n’y a plus de sections de natation avec un peu de chance.