31/07/2020 14h20

Héros Double Kick est un jeu qui combine des éléments de rythme avec le genre shoot’em up. Cette combinaison peut sembler assez étrange sur le papier, mais le studio en charge de cette expérience, Headbang Club, prévoit de montrer que c’est une très bonne idée. Maintenant, Plus d’un an et demi après sa révélation, Double Kick Heroes arrive sur consoles et PC dans quelques semaines.

Aujourd’hui, le Headbang Club a révélé que Double Kick Heroes sera disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam, GOG et le Humble Store le 13 août, avec une version pour Xbox One, Microsoft Windows et Xbox Game Pass le 28 août. Sur PC, le jeu coûtera 19,99 $, tandis que sur les consoles, nous pouvons le trouver à 21,99 $.

Double Kick Heroes nous propose un mode arcade, où nous pouvons tester nos compétences. Un éditeur pour créer des niveaux et des pistes. Un mode histoire avec 24 niveaux pleins d’adrénaline, et bien plus encore.

Via: Gematsu

